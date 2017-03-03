Игорь Пушкарев рассказал о СИЗО в соцсети ВКонтакте

Две публикации появились на страничке в социальной сети ВКонтакте у главы Владивостока Игоря Пушкарева, сообщает РИА VladNews.

Первая публикация после ареста Пушкарева была сделана 1 марта. В посте глава поблагодарил СМИ, а также сообщил, что имеет возможность следить за жизнью Владивостока.

— Всем доброго времени суток! Хочу поблагодарить СМИ, которые написали мои аргументы и мнение о расследовании с последнего заседания суда. По возможности, буду оставлять здесь сообщения. Имею возможность следить за ситуацией во Владивостоке и Приморском крае и, как глава Владивостока, буду высказывать здесь свою точку зрения на происходящие процессы, — написал Игорь Пушкарев.

Второй пост не заставил себя ждать. И уже буквально на следующий день на страничке Пушкарева появился пост, в котором он затронул жизнь в Матросской тишине.

— Сложно представить место, в котором ты не бывал. СИЗО 99/1 на Матросской Тишине особое. Но чтобы узнать какие условия, я советую почитать книгу Ивана Миронова «Замурованные». Книга художественная, но здешнюю атмосферу и обстановку передает верно, — поделился глава города.

Напомним, глава Владивостока был задержан 1 июня 2016 года. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. Напомним, что 21 февраля Басманный суд Москвы продлил арест Игорю Пушкареву до конца мая.