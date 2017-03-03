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03:07 (мск), источник: РБК

Адвокаты главного налоговика Украины опровергли его задержание

Адвокаты главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова опровергли информацию о его задержании. Об этом сообщает агентство УНИАН.

По словам адвокатов, следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) не смогли задержать Насирова и вручить ему подозрение в совершении преступления. Доступу следователей в палату медицинского учреждения, где сейчас находится Насиров, препятствовала охрана. Когда же сотрудники НАБУ вошли в палату, он находился без сознания. В связи с этим, по словам адвокатов, вручение документа о подозрении Насирова в совершении преступления прошло незаконно.

Фотографии вручения подозрения главе фискальной службы Украины в своем Facebook опубликовал народный депутат Андрей Журжий.

Как сообщает издание Лiга.net, у Насирова был диагностирован инфаркт. Врачи перевели его в реанимацию в другой корпус больницы.

Ранее появилась информация о том, что глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров задержан в связи с расследованием «газового дела». Сообщение о его задержании подтвердила пресс-служба НАБУ.

Насирова подозревают в принятии неправомерных решений по рассрочке выплаты налогов предприятиями, связанными с народным депутатом Александром Онищенко

Сам же Онищенко в свою очередь подозревается в организации преступной схемы по хищению средств от продажи природного газа. Также его обвиняют в госизмене.

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