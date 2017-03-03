Адвокаты главного налоговика Украины опровергли его задержание

По словам адвокатов, следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) не смогли задержать Насирова и вручить ему подозрение в совершении преступления. Доступу следователей в палату медицинского учреждения, где сейчас находится Насиров, препятствовала охрана. Когда же сотрудники НАБУ вошли в палату, он находился без сознания. В связи с этим, по словам адвокатов, вручение документа о подозрении Насирова в совершении преступления прошло незаконно.

Как сообщает издание Лiга.net, у Насирова был диагностирован инфаркт. Врачи перевели его в реанимацию в другой корпус больницы.