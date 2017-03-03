Генерал ВВС США заявил о четырех случаях сближения самолетов НАТО и России

По словам генерала, в трех случаях речь шла о российских истребителях Су-24, еще один инцидент произошел с участием противолодочного самолета Ил-38.
Американский военный сообщил о попытках получить информацию о происшествиях у российской стороны. «Иногда мы не получаем ответа, который предпочитаем. Иногда не получаем ответа вообще», — цитирует Уолтерса портал Defense News.
Генерал полагает, что опасные сближения могут быть вызваны как ошибками пилотирования, так и специальной линией поведения российских летчиков
Он добавил, что после 10 февраля новых инцидентов такого рода зафиксировано не было, а их общее число в последние полгода заметно снизилось.
Ранее Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты самолетов ВКС РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами.