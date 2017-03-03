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04:08 (мск), источник: РИА Новости

Генерал ВВС США заявил о четырех случаях сближения самолетов НАТО и России

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Четыре отдельных случая с опасным сближением самолетов НАТО и вооруженных сил РФ произошло за один день 10 февраля, сообщил командующий ВВС США в Европе генерал Тод Уолтерс.

Источник: РИА Новости

По словам генерала, в трех случаях речь шла о российских истребителях Су-24, еще один инцидент произошел с участием противолодочного самолета Ил-38.

Американский военный сообщил о попытках получить информацию о происшествиях у российской стороны. «Иногда мы не получаем ответа, который предпочитаем. Иногда не получаем ответа вообще», — цитирует Уолтерса портал Defense News.

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Генерал полагает, что опасные сближения могут быть вызваны как ошибками пилотирования, так и специальной линией поведения российских летчиков

Он добавил, что после 10 февраля новых инцидентов такого рода зафиксировано не было, а их общее число в последние полгода заметно снизилось.

Ранее Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты самолетов ВКС РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами.

Комментарии
3
Игорь Прасолов
Цитирую генерала "По словам генерала, в трех случаях речь шла о российских истребителях Су-24," Так вот уважаемый генерал СУ 24 - это не истребитель, а штурмовик.
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Виталий Сорокин
А Вы предпочитаете молча смотреть на оборзевших пиндосов,заплывающих и залетающих куда и когда хотят??? Тогда Вам сосем в другом направление\и...
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маугли
сути это не меняет.стала модной сейчас хамство и бравада. в небе в исполнении Чкаловых
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