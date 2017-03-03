Генерал ВВС США заявил о четырех случаях сближения самолетов НАТО и России

По словам генерала, в трех случаях речь шла о российских истребителях Су-24, еще один инцидент произошел с участием противолодочного самолета Ил-38.

Американский военный сообщил о попытках получить информацию о происшествиях у российской стороны. «Иногда мы не получаем ответа, который предпочитаем. Иногда не получаем ответа вообще», — цитирует Уолтерса портал Defense News.