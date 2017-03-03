Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дженнифер Лопез представила продолжение «Оттенков синего»
Украинский генерал предрек захват ополченцами всего Донбасса
В Белоруссии ответили на слова Литвы о подготовке России к войне
Имя для ребенка, рожденного весной: 12 вариантов
Татьяна Навка показала свою маму (фото)
«Не люблю запреты»: изменилось ли отношение детей к курениюУ подростков узнали, влияет ли на них борьба взрослых с курением
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео)
Китаянка родила тройняшек с интервалом в шесть дней
Где искать доступное жилье с московской «пропиской»
Как правильно расставить мебель в гостиной
«Исчезнет через 60 дней»: Захарченко предрек гибель Украины
"Нагло кричал, что я виновата": Поргина об аварии
Пара из России за 55 дней доехала на поезде из Москвы до Бангкока
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Специалисты предложили есть в два раза больше овощей и фруктов
Ученые посчитали допустимую продолжительность рабочей недели
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
8На Сицилии извергается вулкан Этна
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
03:48 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Бойцы противодиверсионного отряда ТОФ провели подводный бой во Владивостоке

Водолазы в бассейне отработали удары холодным оружием одиночно и в составе боевых групп.

Владивосток, 3 марта, PrimaMedia.

Тренировки по отработке навыков ведения подводного боя, стрельбы из штатного оружия и владения приемами рукопашного боя провели отряды противодействия диверсионным силам и средствам (ПДСС) главной базы Тихоокеанского флота (ТОФ) во Владивостоке. Вначале водолазы в полном снаряжении выполнили упражнения по подводному плаванию в бассейне с отработкой приемов подводного боя с холодным оружием одиночно и в составе боевых групп. Затем были совершены водолазные спуски с элементами подводного ориентирования, отработаны поиск и обезвреживание условных диверсионных средств, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Восточного военного округа.

На следующем этапе бойцы в тире выполнили упражнения учебных стрельб из личного оружия, а также из бесшумного пистолета по мишеням, имитирующим диверсионную группу условного противника.

В заключение прошли тренировки по рукопашному бою. В спортивном зале специалисты отряда совершенствовали приемы нападения и самообороны, ведения ближнего боя с применением холодного оружия и обезвреживания условного противника без оружия в минимально короткие сроки.

Отряд ПДСС функционирует в местах базирования кораблей ТОФ и предназначен для обеспечения защиты кораблей и подводных лодок от диверсионно-разведывательных подразделений вероятного противника.

На вооружении отряда состоят быстроходные лодки и катера, современные образцы водолазного снаряжения, гидроакустические приборы и специальное оружие для ведения боя как на суше, так и под водой.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Рецепт выходного дня от Марко Мельпиньяно: запечённые баклажаны «Пармиджана»
Генпрокурор США рассказал о своем разговоре с послом РФ
Додон назвал имя нового посла Молдавии в России
Адвокаты главного налоговика Украины опровергли его задержание
«Ъ»: в России может появиться единый регулятор алкоголя и табака
СМИ: в доме кандидата в президенты Франции Фийона прошли обыски
Стала известна причина взрыва на шахте во Львовской области
Биткоин стал дороже золота
Спорт
Тренерский штаб сборной России не устраивает поведение Кокорина По словам главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, футболисты национальной команды должны соответствующе себя вести как на поле, так и вне его
Авто
Фото дня: инженеры завода разбили редкое авто за $100 000 Досадный случай произошел в английском городе Малверн, в котором проходил тест-драйв уникального автомобиля
Hi-Tech
10 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Дженнифер Лопез представила продолжение «Оттенков синего» Второй сезон подряд певица и актриса играет мать-одиночку и коррумпированного лейтенанта полиции
Недвижимость
Как правильно расставить мебель в гостиной
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
Программу маткапитала продлят на пять лет
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео) Певица выложила в соцсети ролик, на котором трехлетний Гарри Галкин кружится под музыку, как настоящий артист балета.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь