СМИ: Пенс использовал частную электронную почту для деловых контактов

По ее данным, неизвестные хакеры получили доступ к аккаунту Пенса, с которого тот обсуждал в том числе вопросы безопасности, включая меры по предотвращению терактов.

Хакеры разослали от имени Пенса фальшивое сообщение, что его ограбили во время турпоездки на Филиппины и отобрали деньги, кредитные карты и мобильный телефон. Сам Пенс позже разослал письмо, в котором извинялся перед адресатами и заявлял, что все в порядке. После этого Пенс завел себе другую учетную запись. При этом газета отмечает, что Пенс мог стать жертвой широкой схемы мошенничества, а не кибератаки на конкретный аккаунт.