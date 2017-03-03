Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дженнифер Лопез представила продолжение «Оттенков синего»
Украинский генерал предрек захват ополченцами всего Донбасса
Эксперты назвали города России с дешевым жильем
Китаянка родила тройняшек с интервалом в шесть дней
Мелания Трамп появилась перед Конгрессом в костюме за $10 тысяч
«Не люблю запреты»: изменилось ли отношение детей к курениюУ подростков узнали, влияет ли на них борьба взрослых с курением
Валерий Меладзе исполнил мечту тяжело больной девочки
Собаки и двухлетние дети оказались одинаково умными
Где искать доступное жилье с московской «пропиской»
Как правильно расставить мебель в гостиной
"Он нагло стал кричать, что я виновата": Поргина об аварии
Медики о количестве спиртного в крови Поргиной
Пара из России за 55 дней доехала на поезде из Москвы до Бангкока
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Имя влияет на внешность и поведение
Немцы и китайцы едут лечиться в Россию
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
16Скончался Виталий Чуркин
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
12Наступление на Мосул
07:22 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: Пенс использовал частную электронную почту для деловых контактов

ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. Вице-президент США Майк Пенс в бытность губернатором Индианы использовал частную электронную почту для деловых контактов, почта была взломана в июне 2016 года, сообщила газета Indianapolis Star.

Источник: РИА Новости

По ее данным, неизвестные хакеры получили доступ к аккаунту Пенса, с которого тот обсуждал в том числе вопросы безопасности, включая меры по предотвращению терактов.

Хакеры разослали от имени Пенса фальшивое сообщение, что его ограбили во время турпоездки на Филиппины и отобрали деньги, кредитные карты и мобильный телефон. Сам Пенс позже разослал письмо, в котором извинялся перед адресатами и заявлял, что все в порядке. После этого Пенс завел себе другую учетную запись. При этом газета отмечает, что Пенс мог стать жертвой широкой схемы мошенничества, а не кибератаки на конкретный аккаунт.

Офис вице-президента в ответ на запрос газеты заявил, что Пенс не нарушал законы штата
Читайте также
Вице-президент США перепутал флаги Израиля и Никарагуа

«На посту губернатора господин Пенс полностью соблюдал закон Индианы относительно использования электронной почты и ее хранения», — заявили в офисе вице-президента.

Закон Индианы не запрещает официальным лицам пользоваться частной электронной почтой, но при этом традиционно закон толкуют так, что частная почта, касающаяся рабочих вопросов, должна сохраняться на будущее для контроля над действиями официальных лиц. Пенс передал свои частные письма в ведение штата, уточняет издание.

Пенс и Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании резко критиковали демократического кандидата Хиллари Клинтон за использование частного сервера, с которого она удалила десятки тысяч электронных писем. Трамп выиграл у Клинтон на выборах в ноябре. Трамп и Пенс были приведены к присяге 20 января.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Зачем Молдавия отзывает посла из России
Генерал ВВС США заявил об инцидентах с самолетами НАТО и России
«Ъ»: в России может появиться единый регулятор алкоголя и табака
Трамп назвал «охотой на ведьм» претензии демократов к Сешнсу
ЦБ отозвал лицензию у Татфондбанка
Правительство отказалось от продажи спиртовых настоек по рецепту
Конгресс США предложил вдвое сократить военную помощь Украине
Биткоин стал дороже золота
Спорт
Тренерский штаб сборной России не устраивает поведение Кокорина По словам главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, футболисты национальной команды должны соответствующе себя вести как на поле, так и вне его
Авто
Фото дня: инженеры завода разбили редкое авто за $100 000 Досадный случай произошел в английском городе Малверн, в котором проходил тест-драйв уникального автомобиля
Hi-Tech
10 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Дженнифер Лопез представила продолжение «Оттенков синего» Второй сезон подряд певица и актриса играет мать-одиночку и коррумпированного лейтенанта полиции
Недвижимость
Рынок жилья Петербурга лишился трехкомнатных квартир
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Тысячи петербуржских квартир остались без покупателей
Росреестр дал гражданам доступ к новым данным о жилье
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео) Певица выложила в соцсети ролик, на котором трехлетний Гарри Галкин кружится под музыку, как настоящий артист балета.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь