СМИ: Пенс использовал частную электронную почту для деловых контактов
ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский.
ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский.
По ее данным, неизвестные хакеры получили доступ к аккаунту Пенса, с которого тот обсуждал в том числе вопросы безопасности, включая меры по предотвращению терактов.
Хакеры разослали от имени Пенса фальшивое сообщение, что его ограбили во время турпоездки на Филиппины и отобрали деньги, кредитные карты и мобильный телефон. Сам Пенс позже разослал письмо, в котором извинялся перед адресатами и заявлял, что все в порядке. После этого Пенс завел себе другую учетную запись. При этом газета отмечает, что Пенс мог стать жертвой широкой схемы мошенничества, а не кибератаки на конкретный аккаунт.
«На посту губернатора господин Пенс полностью соблюдал закон Индианы относительно использования электронной почты и ее хранения», — заявили в офисе
Закон Индианы не запрещает официальным лицам пользоваться частной электронной почтой, но при этом традиционно закон толкуют так, что частная почта, касающаяся рабочих вопросов, должна сохраняться на будущее для контроля над действиями официальных лиц. Пенс передал свои частные письма в ведение штата, уточняет издание.
Пенс и Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании резко критиковали демократического кандидата Хиллари Клинтон за использование частного сервера, с которого она удалила десятки тысяч электронных писем. Трамп выиграл у Клинтон на выборах в ноябре. Трамп и Пенс были приведены к присяге 20 января.