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04:22 (мск), источник: Baikal-info.ru

Губернатор предложил увеличить доходы Приангарья на 18,5 млрд рублей, расходы — на 17,8 млрд

Губернатор Сергей Левченко внес в Законодательное собрание проект закона об изменениях бюджета Иркутской области.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает 2 марта 2017 года пресс-служба правительства области, документ предлагает общий объём доходов в 2017 году увеличить почти на 18,5 млрд рублей и утвердить в сумме 119,5 млрд рублей. Расходы планируется довести до 127,8 млрд рублей, увеличив на 17,8 млрд рублей. Проект закона об областном бюджете планируется рассмотреть на мартовской сессии регионального парламента.

Прогнозные доходы по налогу на прибыль предполагается увеличить на 4,4 млрд рублей, НДФЛ — на 2,8 млрд рублей. Увеличение безвозмездных поступлений в областной бюджет составит около 12 млрд рублей.

На развитие образования предлагается дополнительно выделить более 2,3 млрд рублей, в том числе около 700 млн рублей за счёт федерального бюджета. Из этих средств на увеличение зарплаты педагогам и учителям дополнительно выделяется 170,5 млн рублей. Увеличение финансирования коснётся также модернизации профессионального образования, развития системы дополнительного образования детей, предоставления профессионального образования инвалидам.

Более чем на 1 млрд рублей увеличиваются расходы на бюджетные инвестиции в объекты образования и в проведение капитальных ремонтов действующей сети муниципальных образовательных организаций. На строительство школы в поселке Молодежном Иркутского района в этом году выделяется 200 млн рублей, на приобретение здания детского сада в Тайшете — 62,7 млн рублей, на строительство детсада в Братске — 61,7 млн рублей. Всего дополнительные бюджетные средства предлагается направить на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт более 40 объектов образования.

Бюджетные ассигнования на реализацию областной программы «Развитие здравоохранения» в 2017 году проектом закона увеличиваются на три миллиарда рублей, в том числе почти на 0,9 млрд рублей за счет федеральных средств. Дополнительное финансирование планируется направить на обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан, а также лечебным питанием детей с инвалидностью.

Предусматриваются дополнительные расходы на оказание высокотехнологичной медицинской помощи. На увеличение зарплаты медицинским работникам закладывается еще 485,2 млн рублей. Дополнительно 1 млрд рублей выделяется на бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения, в том числе на строительство радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра и детских поликлиник № 8 и № 9 в Иркутске, на завершение строительства второй очереди центральной районной больницы в поселке Кутулик.

Почти на 1,3 млрд рублей в 2017 году предлагается увеличить расходы на сферу социальной поддержки населения. Из них 376,2 млн рублей дополнительно выделяется на повышение заработной платы соцработникам. На исполнение социальных обязательств бюджетные ассигнования увеличиваются на 417 млн рублей. Среди таких обязательств ежемесячные денежные выплаты семьям в случае рождения, усыновления (удочерения) третьего ребёнка или последующих детей, выплата пособия на ребенка, ежегодные денежные выплаты многодетным семьям для подготовки детей к школе.

На дорожное хозяйство и сеть искусственных сооружений в 2017 году дополнительно выделяется 2,8 млрд рублей, из которых 0,6 млрд рублей — федеральные средства. Увеличение финансирования программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» в 2017 году составит 3 млрд рублей, из них 1,5 млрд рублей за счет федерального бюджета.

На региональную программу «Доступное жилье» дополнительно дается 1,4 млрд рублей, на госпрограмму «Охрана окружающей среды» — более 1,1 млрд рублей. Увеличение финансирования сельского хозяйства при изменениях бюджета 2017 года составит 744,9 млн рублей, культуры — 550,3 млн рублей, физической культуры и спорта — 452,7 млн рублей. На проект «Народные инициативы» при корректировке областного бюджета предлагается дополнительно выделить 200 млн рублей, увеличив финансирование до 500 млн рублей.

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