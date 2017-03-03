Трамп назвал охотой на ведьм нападки Демпартии США на министра юстиции Сешнса
Американский лидер также охарактеризовал министра юстиции как «честного человека».
Американский лидер также охарактеризовал министра юстиции как «честного человека».
ВАШИНГТОН, 3 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Нападки Демократической партии США на министра юстиции, генерального прокурора Джеффа Сешнса являются охотой на ведьм. Таким образом охарактеризовал в четверг нынешнюю ситуацию вокруг республиканца Сешнса его однопартиец — президент США Дональд Трамп.
Как говорится в письменном заявлении Трампа, размещенном на его странице в социальной сети Facebook, «демократы переусердствуют». «Они проиграли выборы (2016 года — прим. ТАСС) и теперь потеряли связь с реальностью», — отмечает американский лидер.
С его точки зрения, «подлинной новостью являются все (призванные нанести политический ущерб нынешнему правительству США — прим. ТАСС) незаконные утечки секретной и другой информации». «Это самая настоящая охота на ведьм!» — подчеркивает Трамп.
При этом президент США назвал Сешнса «честным человеком».
Он не говорил ничего неверного. Он мог бы более точным образом сформулировать свой ответ, но ясно, что речь не идет о преднамеренном (введении в заблуждение - прим. ТАСС)
Трамп имел в виду ответы Сешнса на вопросы в ходе слушаний в юридическом комитете Сената Конгресса США. Эти слушания были посвящены рассмотрению кандидатуры Сешнса после того, как Трамп, выигравший ноябрьские президентские выборы, выдвинул его на пост главы минюста.
Сешнс в ходе слушаний заявил, что у него не было контактов с должностными лицами России в ходе прошлогодней избирательной кампании. Однако в среду газета The Washington Post (WP) сообщила, что в июле и сентябре у Сешнса состоялись встречи с послом России в США Сергеем Кисляком.
Нынешний глава минюста в связи с этим заверил, что данные беседы совершенно не касались выборов в США. В прошлом году Сешнс был членом Сената Конгресса. По его словам, эти рабочие встречи он проводил в качестве члена сенатского комитета по делам вооруженных сил наряду с многочисленными контактами и с другими послами, аккредитованными в Вашингтоне.