Трамп назвал охотой на ведьм нападки Демпартии США на министра юстиции Сешнса

Как говорится в письменном заявлении Трампа, размещенном на его странице в социальной сети Facebook, «демократы переусердствуют». «Они проиграли выборы (2016 года — прим. ТАСС) и теперь потеряли связь с реальностью», — отмечает американский лидер.

С его точки зрения, «подлинной новостью являются все (призванные нанести политический ущерб нынешнему правительству США — прим. ТАСС) незаконные утечки секретной и другой информации». «Это самая настоящая охота на ведьм!» — подчеркивает Трамп.

Он не говорил ничего неверного. Он мог бы более точным образом сформулировать свой ответ, но ясно, что речь не идет о преднамеренном (введении в заблуждение - прим. ТАСС)

Трамп имел в виду ответы Сешнса на вопросы в ходе слушаний в юридическом комитете Сената Конгресса США. Эти слушания были посвящены рассмотрению кандидатуры Сешнса после того, как Трамп, выигравший ноябрьские президентские выборы, выдвинул его на пост главы минюста.

Сешнс в ходе слушаний заявил, что у него не было контактов с должностными лицами России в ходе прошлогодней избирательной кампании. Однако в среду газета The Washington Post (WP) сообщила, что в июле и сентябре у Сешнса состоялись встречи с послом России в США Сергеем Кисляком.

Нынешний глава минюста в связи с этим заверил, что данные беседы совершенно не касались выборов в США. В прошлом году Сешнс был членом Сената Конгресса. По его словам, эти рабочие встречи он проводил в качестве члена сенатского комитета по делам вооруженных сил наряду с многочисленными контактами и с другими послами, аккредитованными в Вашингтоне.