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06:11 (мск), источник: ТАСС

Трамп назвал охотой на ведьм нападки Демпартии США на министра юстиции Сешнса

Американский лидер также охарактеризовал министра юстиции как «честного человека».

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 3 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Нападки Демократической партии США на министра юстиции, генерального прокурора Джеффа Сешнса являются охотой на ведьм. Таким образом охарактеризовал в четверг нынешнюю ситуацию вокруг республиканца Сешнса его однопартиец — президент США Дональд Трамп.

Как говорится в письменном заявлении Трампа, размещенном на его странице в социальной сети Facebook, «демократы переусердствуют». «Они проиграли выборы (2016 года — прим. ТАСС) и теперь потеряли связь с реальностью», — отмечает американский лидер.

С его точки зрения, «подлинной новостью являются все (призванные нанести политический ущерб нынешнему правительству США — прим. ТАСС) незаконные утечки секретной и другой информации». «Это самая настоящая охота на ведьм!» — подчеркивает Трамп.

При этом президент США назвал Сешнса «честным человеком».

Он не говорил ничего неверного. Он мог бы более точным образом сформулировать свой ответ, но ясно, что речь не идет о преднамеренном (введении в заблуждение - прим. ТАСС)
Дональд ТрампПрезидент США

Трамп имел в виду ответы Сешнса на вопросы в ходе слушаний в юридическом комитете Сената Конгресса США. Эти слушания были посвящены рассмотрению кандидатуры Сешнса после того, как Трамп, выигравший ноябрьские президентские выборы, выдвинул его на пост главы минюста.

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Сешнс в ходе слушаний заявил, что у него не было контактов с должностными лицами России в ходе прошлогодней избирательной кампании. Однако в среду газета The Washington Post (WP) сообщила, что в июле и сентябре у Сешнса состоялись встречи с послом России в США Сергеем Кисляком.

Нынешний глава минюста в связи с этим заверил, что данные беседы совершенно не касались выборов в США. В прошлом году Сешнс был членом Сената Конгресса. По его словам, эти рабочие встречи он проводил в качестве члена сенатского комитета по делам вооруженных сил наряду с многочисленными контактами и с другими послами, аккредитованными в Вашингтоне.

Комментарии
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Министр юстиции и генпрокурор США Джефф Сешнс заявил, что во время своей встречи с послом России в США Сергеем Кисляком обсуждал вопросы борьбы с терроризмом, ситуацию в Украине, а также вспоминал, как в 1991 году посетил Россию в составе церковной делегации. "Я не помню все, но помню, что сказал, что ездил в Россию в 1991 году с церковной миссией", - сказал он на пресс-конференции в четверг, отвечая на вопрос о темах, которые обсуждались в ходе встречи. Кроме того, по словам Дж.Сешнса, "поговорили немного о терроризме". "Возникла и тема Украины, так как за день до этого я принимал украинского посла", - сказал он. "Не помню каких-то специфических политических дискуссий", - отметил глава Минюста. Отвечая на вопрос о том, почему, на его взгляд, С.Кисляк решил встретиться с ним именно во время избирательной кампании, Дж.Сешнс сказал: "Я не могу говорить о том, что было в мыслях у российского посла". Дж.Сешнс также отметил, что точно не помнит, шла ли речь о санкциях в отношении России. "Послы всегда пытаются понять, что происходит и продвинуть свою повестку дня. Украина говорит о своих делах, Польша - о своих, так же и Латвия, Литва, Венгрия, Япония, Канада, Австралия. Я встречался со всеми этими послами", - сказал глава Минюста. Отвечая на вопрос, встречался ли он с какими-либо другими российскими официальными лицами, Дж.Сешнс сказал: "Я так не думаю. Я встречался с большим количеством народа". Это слова Сешнса о его переговорах с Кисляком. Информация из иносми. Теперь наглядно можно видеть, как она искажается СМИ РФ.
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