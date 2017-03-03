Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дженнифер Лопез представила продолжение «Оттенков синего»
Украинский генерал предрек захват ополченцами всего Донбасса
Где искать недорогое жилье с московской «пропиской»
В России набирает популярность нoвый вид мошенничествa
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Захарова: утечки о смерти Чуркина в СМИ вызывают недоумение В МИД РФ призвали США передавать информацию по официальным каналам
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео)
Имя для ребенка, рожденного весной: 12 вариантов
Где искать доступное жилье с московской «пропиской»
Как правильно расставить мебель в гостиной
"Он нагло стал кричать, что я виновата": Поргина об аварии
Медики о количестве спиртного в крови Поргиной
Мелания Трамп появилась перед Конгрессом в костюме за $10 тысяч
Татьяна Навка показала свою маму (фото)
Имя влияет на внешность и поведение
Немцы и китайцы едут лечиться в Россию
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
8На Сицилии извергается вулкан Этна
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
04:30 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Вадим Семенов опроверг слухи об обысках в администрации Черемхова Приангарья

В мэрии идет плановая проверка службы финансового контроля.

Источник: IrkutskMedia.ru

Мэр Черемхова Вадим Семенов опроверг слухи об обысках в администрации города, которые появились в Facebook накануне, 2 марта. По его словам, сейчас в мэрии идет плановая проверка службы финансового контроля. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Вчера вечером в социальной сети Facebook пользователь Валерий Литвинов сообщил об обысках в администрации Черемхова.

— У нас идет плановая проверка службы финансового контроля. Они запрашивают определенные документы, а мы их предоставляем. Сломанный телефон какой-то получился. Просто собирают документы, что-то берут, что-то отдают, — рассказал Вадим Семенов.

Напомним, ранее в Иркутской области были задержаны мэр Тайшетского района Александр Величко и мэр Казачинско-Ленского района Александр Абраменко.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Надежда Ангарская: В Иркутск стоит приехать хотя бы ради того, чтобы попробовать омуль
Генерал ВВС США заявил об инцидентах с самолетами НАТО и России
Додон назвал имя нового посла Молдавии в России
Генпрокурор США прокомментировал встречи с российским послом
«Ъ»: в России может появиться единый регулятор алкоголя и табака
Правительство отказалось от продажи спиртовых настоек по рецепту
Стала известна причина взрыва на шахте во Львовской области
Биткоин стал дороже золота
Спорт
Тренерский штаб сборной России не устраивает поведение Кокорина По словам главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, футболисты национальной команды должны соответствующе себя вести как на поле, так и вне его
Авто
Фото дня: инженеры завода разбили редкое авто за $100 000 Досадный случай произошел в английском городе Малверн, в котором проходил тест-драйв уникального автомобиля
Hi-Tech
10 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Дженнифер Лопез представила продолжение «Оттенков синего» Второй сезон подряд певица и актриса играет мать-одиночку и коррумпированного лейтенанта полиции
Недвижимость
Рынок жилья Петербурга лишился трехкомнатных квартир
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Тысячи петербуржских квартир остались без покупателей
Росреестр дал гражданам доступ к новым данным о жилье
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео) Певица выложила в соцсети ролик, на котором трехлетний Гарри Галкин кружится под музыку, как настоящий артист балета.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь