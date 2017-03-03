Вадим Семенов опроверг слухи об обысках в администрации Черемхова Приангарья
В мэрии идет плановая проверка службы финансового контроля.
В мэрии идет плановая проверка службы финансового контроля.
Мэр Черемхова Вадим Семенов опроверг слухи об обысках в администрации города, которые появились в Facebook накануне, 2 марта. По его словам, сейчас в мэрии идет плановая проверка службы финансового контроля. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Вчера вечером в социальной сети Facebook пользователь Валерий Литвинов сообщил об обысках в администрации Черемхова.
— У нас идет плановая проверка службы финансового контроля. Они запрашивают определенные документы, а мы их предоставляем. Сломанный телефон
Напомним, ранее в Иркутской области были задержаны мэр Тайшетского района Александр Величко и мэр