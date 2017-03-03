Вадим Семенов опроверг слухи об обысках в администрации Черемхова Приангарья

Мэр Черемхова Вадим Семенов опроверг слухи об обысках в администрации города, которые появились в Facebook накануне, 2 марта. По его словам, сейчас в мэрии идет плановая проверка службы финансового контроля. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Вчера вечером в социальной сети Facebook пользователь Валерий Литвинов сообщил об обысках в администрации Черемхова.

— У нас идет плановая проверка службы финансового контроля. Они запрашивают определенные документы, а мы их предоставляем. Сломанный телефон какой-то получился. Просто собирают документы, что-то берут, что-то отдают, — рассказал Вадим Семенов.