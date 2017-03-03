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04:34 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Приморский краевой суд оставил главу Лазовского района под арестом

Анатолия Кубарева подозревают в превышении должностных полномочий.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 3 марта, PrimaMedia.

Приморский краевой суд в пятницу, 3 марта, оставил отстраненного от должности главу Лазовского района Анатолия Кубарева под домашним арестом, сообщила ИА PrimaMedia представитель суда.

Напомним, следственными органами Следственного комитета РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении главы Лазовского муниципального района по ч.3 ст. 33, ч.2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По версии следствия, в период с марта по апрель 2015 глава Лазовского муниципального района, дал незаконное указание своему первому заместителю предоставить ООО «СВК» в аренду для добычи грунта земельный участок, относящийся к категории земель сельскохозяйственного назначения, который находился в долгосрочной аренде физического лица. В результате проведенных ООО «СВК» действий по разборке грунта, произошла порча плодородного слоя земельного участка, в связи с чем причиненный государству ущерб составил 9,6 млн рублей.

Лазовский районный суд 14 февраля удовлетворил сразу два ходатайства следствия — о временном отстранении подозреваемого от должности и об избрании в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста. Защита чиновника с решением суда не согласилась.

«Суд оставил без изменения постановление Лазовского районного суда об определении меры пресечения в виде домашнего ареста и отстранении от должности, а апелляционные жалобы адвокатов — без удовлетворения», — уточнила пресс-секретарь суда Виктория Ковалева.

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