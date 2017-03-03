«Варшавянки» для ТОФ пойдут в Приморье Северным морским путем
Все шесть подводных лодок проекта 636 (06363), предназначенных для ТОФ, предполагается построить в
Все шесть подводных лодок проекта 636 (06363), предназначенных для ТОФ, предполагается построить в
Это означает полную ликвидацию подводного судостроения на Дальнем Востоке, где этим архиважным для обороноспособности России более 60 лет занимался Амурский судостроительный завод в
Напомним, что большие
Однако переживший непростые времена Амурский судостроительный завод, расположенный в
Причем планы по размещению на Амурском судостроительном заводе строительства субмарин проекта 636.3 для ТОФ и на экспорт «действительно были». Однако, взвесив все «за» и «против», корпорация решила строить лодки только на «Адмиралтейских верфях» в Петербурге, где есть «все необходимое для этого».
Что касается Амурского судостроительного завода, куда для строительства АПЛ и ДЭПЛ отсеки прочного корпуса из особо прочного металла много лет возили по железной дороге
Отвечая на вопрос ИА «Дейта» о планах перехода шести «Варшавянок» с Балтики на ТОФ, авторитетные эксперты уверенно отметили, что новые субмарины, скорее всего, не будут перевозиться на огромное пространство через Мировой океан в доках, как это было в случае с поставками «Варшавянок» из Питера во Вьетнам. Планируется, что все новые субмарины для ТОФ перейдут с Балтики во Владивосток по Северному морскому пути в составе отрядов особого назначения, в сопровождении ледоколов и на ледокольном буксире.