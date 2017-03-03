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04:36 (мск), источник: ДЕЙТА

«Варшавянки» для ТОФ пойдут в Приморье Северным морским путем

Все шесть подводных лодок проекта 636 (06363), предназначенных для ТОФ, предполагается построить в Санкт-Петербурге на АО «Адмиралтейские верфи», сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Это означает полную ликвидацию подводного судостроения на Дальнем Востоке, где этим архиважным для обороноспособности России более 60 лет занимался Амурский судостроительный завод в Комсомольске-на-Амуре.

Напомним, что большие дизель-электрические подводные лодки проекта 636 являются модификацией подлодок проекта 877, которые более двух десятков лет строились для ВМФ СССР в том числе в Комсомольске-на-Амуре.

Однако переживший непростые времена Амурский судостроительный завод, расположенный в Комсомольске-на-Амуре, в ближайшие годы сосредоточится только на надводном судостроении — в том числе строительстве корветов проекта 20380 и 20386. Соответственно, завод не будет в ближайшее время строить подлодки для ТОФ, включая лодки проекта 636 «Варшавянка». Об этом в конце прошлого года сообщил вице-президент Объединенной судостроительной корпорации Игорь Пономарев.

Причем планы по размещению на Амурском судостроительном заводе строительства субмарин проекта 636.3 для ТОФ и на экспорт «действительно были». Однако, взвесив все «за» и «против», корпорация решила строить лодки только на «Адмиралтейских верфях» в Петербурге, где есть «все необходимое для этого».

Что касается Амурского судостроительного завода, куда для строительства АПЛ и ДЭПЛ отсеки прочного корпуса из особо прочного металла много лет возили по железной дороге из-за Урала — здесь пока выполняется госконтракт по строительству четырех корветов проекта 20380. Напомним, что завод возводился в тридцатые годы прошлого года на Амуре именно для строительства именно надводных кораблей для создававшегося Тихоокеанского флота.

Отвечая на вопрос ИА «Дейта» о планах перехода шести «Варшавянок» с Балтики на ТОФ, авторитетные эксперты уверенно отметили, что новые субмарины, скорее всего, не будут перевозиться на огромное пространство через Мировой океан в доках, как это было в случае с поставками «Варшавянок» из Питера во Вьетнам. Планируется, что все новые субмарины для ТОФ перейдут с Балтики во Владивосток по Северному морскому пути в составе отрядов особого назначения, в сопровождении ледоколов и на ледокольном буксире.

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