Свыше 250 предпринимателей со всего края соберутся в Хабаровске
6 марта в Хабаровске состоится заседание совета по предпринимательству.
6 марта в Хабаровске состоится заседание совета по предпринимательству.
Планируется, что участие в нем примут свыше 250 бизнесменов со всего края. Совещание проведет губернатор региона Вячеслав Шпорт.
Предпринимателей познакомят с целевыми моделями. Напомним, они разработаны как инструмент для улучшения инвестклимата в регионе. На совете бизнесменам расскажут о новых механизмах поддержки малого и среднего предпринимательства.
Встреча начнется в 11:30. Трансляция мероприятия будет вестись на сайте, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на