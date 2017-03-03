Свыше 250 предпринимателей со всего края соберутся в Хабаровске

Планируется, что участие в нем примут свыше 250 бизнесменов со всего края. Совещание проведет губернатор региона Вячеслав Шпорт.

Предпринимателей познакомят с целевыми моделями. Напомним, они разработаны как инструмент для улучшения инвестклимата в регионе. На совете бизнесменам расскажут о новых механизмах поддержки малого и среднего предпринимательства.