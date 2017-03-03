Михаил Бабич 3 марта посетит Башкортостан

В Уфе Михаил Бабич проведет заседание Окружного консультативного совета по развитию местного самоуправления, в ходе которого планируется обсудить вопросы деятельности органов местного самоуправления по взаимодействию с институтами гражданского общества и населением при решении вопросов местного значения (в том числе, вопросов благоустройства и создания современной благоприятной среды для жизни).

Как сообщили в пресс-службе ГФИ, в пятницу полпред Президента РФ в ПФО посетит Затонскую ТЭЦ, строительство которой является крупнейшим инвестиционным проектом в современной истории энергосистемы Башкортостана. В рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» Михаил Бабич ознакомится с инициативой по благоустройству дворовой территории, поступившей от собственников одного из многоквартирных домов Уфы.