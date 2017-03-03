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07:08 (мск), источник: ИА Башинформ

Михаил Бабич 3 марта посетит Башкортостан

УФА, 3 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. 3 марта полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич посетит с рабочей поездкой Республику Башкортостан.

В Уфе Михаил Бабич проведет заседание Окружного консультативного совета по развитию местного самоуправления, в ходе которого планируется обсудить вопросы деятельности органов местного самоуправления по взаимодействию с институтами гражданского общества и населением при решении вопросов местного значения (в том числе, вопросов благоустройства и создания современной благоприятной среды для жизни).

Как сообщили в пресс-службе ГФИ, в пятницу полпред Президента РФ в ПФО посетит Затонскую ТЭЦ, строительство которой является крупнейшим инвестиционным проектом в современной истории энергосистемы Башкортостана. В рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» Михаил Бабич ознакомится с инициативой по благоустройству дворовой территории, поступившей от собственников одного из многоквартирных домов Уфы.

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