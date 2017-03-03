Михаил Бабич 3 марта посетит Башкортостан
УФА, 3 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. 3 марта полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич посетит с рабочей поездкой Республику Башкортостан.
УФА, 3 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. 3 марта полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич посетит с рабочей поездкой Республику Башкортостан.
В Уфе Михаил Бабич проведет заседание Окружного консультативного совета по развитию местного самоуправления, в ходе которого планируется обсудить вопросы деятельности органов местного самоуправления по взаимодействию с институтами гражданского общества и населением при решении вопросов местного значения (в том числе, вопросов благоустройства и создания современной благоприятной среды для жизни).
Как сообщили в