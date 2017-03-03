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06:03 (мск), источник: VLADNEWS

В сети появился сайт в поддержку главы Владивостока Игоря Пушкарева

Создатели ресурса планируют раскрыть полную картину расследования дела.

Источник: VLADNEWS

Накануне в сети появился сайт в поддержку главы Владивостока Игоря Пушкарева, который был задержан 1 июня 2016 года, сообщает РИА VladNews. Его обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе.

Данный сайт создан для поддержки действующего главы Владивостока Игоря Сергеевича Пушкарева. Планируется, что на ресурсе будут публиковаться все актуальные новости по ходу расследования уголовного дела.

Создатели сайта уверены, что из задержания градоначальника кто-то сделал «шоу». То, как его вели, с заломленными за спину руками, показывали по всем центральным телеканалам «Россия 24» и «Рен ТВ», будто был задержан какой-то террорист или серийный убийца.

Отметим, что уже девять месяцев Игорь Пушкарев находится под арестом. Ему по-прежнему запрещены свидания с женой и телефонные звонки. Однако новых подробностей по делу так и неизвестно. Сторона следствия из раза в раз формально зачитывает причины, по которым Пушкарев должен оставаться под арестом, не доводя до суда новых аргументов по поводу его виновности. Кроме того, за все это время Игоря Пушкарева допросили лишь однажды в день задержания во Владивостоке.

Главной задачей нового сайта является формирование полной информационной картины вокруг столь неоднозначного дела в отношении человека, который сделал многое для Владивостока и Приморского края.

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