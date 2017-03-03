В сети появился сайт в поддержку главы Владивостока Игоря Пушкарева
Создатели ресурса планируют раскрыть полную картину расследования дела.
Создатели ресурса планируют раскрыть полную картину расследования дела.
Накануне в сети появился сайт в поддержку главы Владивостока Игоря Пушкарева, который был задержан 1 июня 2016 года, сообщает РИА VladNews. Его обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе.
Данный сайт создан для поддержки действующего главы Владивостока Игоря Сергеевича Пушкарева. Планируется, что на ресурсе будут публиковаться все актуальные новости по ходу расследования уголовного дела.
Создатели сайта уверены, что из задержания градоначальника
Отметим, что уже девять месяцев Игорь Пушкарев находится под арестом. Ему
Главной задачей нового сайта является формирование полной информационной картины вокруг столь неоднозначного дела в отношении человека, который сделал многое для Владивостока и Приморского края.