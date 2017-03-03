Плешаков: Детским омбудсменом Трегубенко стала в итоге чиновничьих игр в Хабаровском крае

Хабаровск, 3 марта, AmurMedia.

Назначение Виктории Трегубенко на пост детского омбудсмена в Хабаровском крае — это результат обычных номенклатурных игр. На решение «детских» проблем в крае оно никакого влияния не окажет, да и не предполагалось, что окажет, сообщил корр. ИА AmurMedia директор Хабаровской краевой благотворительной общественной организации «Зеленый дом» Сергей Плешаков.

— Жукова, Трегубенко — какая разница? Чиновники играют в свои излюбленные номенклатурные игры. Была Жукова, которая чем-то там занималась на этом посту, причем никто не знает, чем именно, теперь будет такая же Трегубенко, которая тоже будет чем-то там заниматься, — считает Сергей Плешаков.

В чиновничьих играх, говорит Сергей Плешаков, главное не человек, а принадлежность к выдвинувшему клану, не гражданская позиция, а лояльность.