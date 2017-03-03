Плешаков: Детским омбудсменом Трегубенко стала в итоге чиновничьих игр в Хабаровском крае
На этом поприще, по мнению общественника, она проявит себя так же, как и предшественница, то есть никак.
На этом поприще, по мнению общественника, она проявит себя так же, как и предшественница, то есть никак.
Хабаровск, 3 марта, AmurMedia.
Назначение Виктории Трегубенко на пост детского омбудсмена в Хабаровском крае — это результат обычных номенклатурных игр. На решение «детских» проблем в крае оно никакого влияния не окажет, да и не предполагалось, что окажет, сообщил корр. ИА AmurMedia директор Хабаровской краевой благотворительной общественной организации «Зеленый дом» Сергей Плешаков.
— Жукова, Трегубенко — какая разница? Чиновники играют в свои излюбленные номенклатурные игры. Была Жукова, которая
В чиновничьих играх, говорит Сергей Плешаков, главное не человек, а принадлежность к выдвинувшему клану, не гражданская позиция, а лояльность.
— Омбудсмен — это по определению работа общественная, а не чиновничья. Поэтому инициатива на выдвижение должна идти во власть из общества, а не наоборот. Это тем более верно, если речь идет о детях. Разве у нас в крае с этим вопросом все так благополучно? — задается вопросом Сергей Плешаков. — Общеизвестно, что в вопросах тонких, не укладывающихся в чиновничьи циркуляры и табели о рангах, государство теряется и потому, видимо, предпочитает действовать способом самым надежным — топором. Все непонятное тугодумному чиновнику отсекается как подозрительное, оставшееся — аккуратненько складируется, подсчитывается и протоколируется. Так идет процесс омертвления живых человеческих чувств и порывов, а диалог с обществом, который вроде бы и должен был начать омбудсмен, превращается в проставление «галочек»: получено