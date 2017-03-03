Иркутский областной суд рассмотрит апелляцию на арест мэра Тайшетского района 6 марта

Иркутский областной суд рассмотрит апелляцию на арест мэра Тайшетского района Александра Величко, который подозревается в мошенничестве с артезианскими скважинами. Жалоба об изменении меры пресечения поступила от адвоката. Ее рассмотрение состоится в понедельник, 6 марта, в 14.00. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, сотрудники МВД, ФСБ и Следственного комитета в Иркутской области задержали в феврале мэра Тайшетского района Александра Величко по подозрению в совершении мошеннических действий, связанных с незаконным отчуждением муниципального имущества. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 апреля.