Уголовные дела открыты против руководства 6 партий — глава НАПК

«Производство открыто в отношении руководителей политических партий «Самоврядна Украинская Держава», «Зеленые», «Собственная сила», «Партия Свободных Демократов», «Политическое объединение «Прямое Действие» и «Коммунистическая партия Украины». На основании выявления недостоверных сведений в ходе анализа отчетов об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за третий квартал прошлого года», — написала Корчак на своей странице в Facebook.

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Национальная полиция открыла шесть уголовных производств в отношении руководителей политических партий по материалам Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), сообщила глава ведомства Наталия Корчак.

По ее словам речь идет о ст. 159−1 УК Украины (предоставление заведомо недостоверных сведений в отчете партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера или в финансовом отчете о поступлении и использовании средств избирательного фонда партии, местной организации партии, кандидата на выборах).

Ранее Корчак сообщила, что НАПК получило запрос на проверку поездки главы ГФС Романа Насирова на инаугурацию 45-го президента США Дональда Трампа.