Александр Кулиш назначен исполняющим обязанности руководителя Иркутского УФАС

Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев подписал указ о назначении Александра Кулиша исполняющим обязанности главы управления ведомства по Иркутской области. Соответствующий документ вступил в силу с 14 февраля. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе УФАС по региону.

Напомним, руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области Валентина Заморина ушла на заслуженный отдых в связи с достижением предельного возраста. Контракт с главой УФАС был расторгнут 14 февраля.

Справка: КУЛИШ Александр Владимирович родился в 1975 году в Иркутске. В 1998 году окончил Иркутский государственный технический университет по специальности «Юриспруденция». В системе антимонопольных органов с 2001 года. С этого же года занимал должность сначала главного специалиста отдела антимонопольного контроля, затем — начальника этого отдела. С 2007 года — заместитель руководителя управления. Советник государственной гражданской службы Российской Федерации первого класса. Награжден Почетной грамотой Федеральной антимонопольной службы России в 2010 году. С 2014 года является Почетным работником ФАС России. С февраля 2017 года — исполняющий обязанности руководителя УФАС по Иркутской области.

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