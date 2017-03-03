Депутаты Закдумы Хабаровского края намерены вывести бизнес из тени

Хабаровск, 3 марта, AmurMedia.

Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края в первом чтении поддержали законопроект, который предполагает увеличение размера административных штрафов за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии). Их размер будет предметом обсуждения законопроекта во втором чтении. Максимальная концентрация теневого бизнеса по экспертным оценкам отмечается в сферах торговли, строительства, оказания услуг, лесопромышленном комплексе и жилищно-коммунальном хозяйстве, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Законодательной Думы Хабаровского края.

Официальной статистики, характеризующей масштаб теневого бизнеса, не существует. По данным Центра социально-политического мониторинга Института прикладных экономических исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, теневая занятость может достигать сорока процентов. Нелегальный бизнес создает серьезные проблемы предпринимателям, работающим официально, вынуждая их существовать с минимальной рентабельностью.

«В нашем регионе в теневой экономике края могут быть заняты примерно 164 тысяч человек, при этом официально зарегистрировано около 60 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства», — прокомментировал актуальность вопроса председатель постоянного комитета Законодательной Думы Хабаровского края по законности, правопорядку и общественной безопасности Юрий Минаев.

На заседании думского комитета была отмечена работа органов местного самоуправления в этом направлении. Сотрудники местной администрации регулярно проводят рейды, направленные на пресечение незаконной предпринимательской деятельности, осуществляют разъяснительную работу с гражданами через средства массовой информации.

Помимо этого, во всех муниципальных образованиях края органами местного самоуправления созданы и оборудованы круглогодично работающие торговые места и торговые площадки, в том числе для реализации гражданами излишков сельскохозяйственной продукции. В период с мая по октябрь проводятся ярмарки, при необходимости оборудуются дополнительные торговые места. Во всех муниципальных районах края, исключая Ульчский и Хабаровские районы, а также город Хабаровск, их количества достаточно для удовлетворения потребностей населения. В краевом центре ведется работа по созданию дополнительных торговых площадок для реализации сельскохозяйственной продукции на территории Железнодорожного района города Хабаровска.

Всего на заседании депутатами было рассмотрено десять вопросов. Законопроект Хабаровского края «О внесении изменений в Закон Хабаровского края “О мировых судьях в Хабаровском крае” и Кодекс Хабаровского края об административных правонарушениях» был рекомендован к принятию в качестве закона на очередном заседании Думы края.