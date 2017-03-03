Глава Дальнегорска Игорь Сахута останется в СИЗО до 13 мая

Владивосток, 3 марта, PrimaMedia.

Глава Дальнегорска Игорь Сахута, обвиняемый в превышении должностных полномочий, останется в СИЗО до 13 мая. Приморский краевой суд оставил без изменения постановление Ленинского районного суда Владивостока о продлении Сахуте срока содержания под стражей, сообщает корр. ИА PrimaMedia.

Напомним, в декабре 2016 года в отношении главы Дальнегорска было возбуждено уголовное дело, а сам он отправлен в СИЗО. По версии следствия, администрация городского округа при реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда приобрела 34 квартиры по завышенным ценам. В результате этих деяний Фонду реформирования жилищно-коммунального хозяйства, бюджету Приморского края и бюджету Дальнегорского городского округа был причинен материальный ущерб в размере не менее 22 млн рублей.

В январе 2017 года в отношении Игоря Сахуты было возбуждено еще одно дело, чиновнику вменяется незаконное участие в предпринимательской деятельности. Следствие считает, что Сахута лично и через третьи лица управлял коммерческой компанией, что запрещено, а также оказывал ей покровительство, создавая все условия для получения контрактов с городской администрацией.

По словам адвоката, Игорь Сахута, когда узнал о том, что его подозревают в совершении преступления, не предпринял никаких мер, направленных на фальсификацию или уничтожение доказательств.

«Он, наоборот, начал активно сотрудничать со следствием. При производстве обыска в его доме и по месту работы мой доверитель добровольно выдал свои сотовые телефоны, сим-карты, компьютеры, флэш-накопители, документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, свой заграничный паспорт», — уточнил адвокат.

Следствие настаивало на продлении срока содержания под стражей ввиду необходимости проведения ряда следственных действий, в том числе предстоит допросить не менее 35 свидетелей и провести очные ставки.

Суд, выслушав доводы сторон, пришел к мнению, что Игорь Сахута, находясь на более мягкой мере пресечения, может воспрепятствовать производству по уголовному делу, уничтожить доказательства и оказать давление на свидетелей в силу занимаемого им должностного положения, ведь от занимаемой должности он до сих пор не отстранен.

К тому же, Сахута обвиняется в совершении преступлений, за которые предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.

Приморский краевой суд оставил без изменения постановление Ленинского районного суда Владивостока о продлении срока содержания под стражей обвиняемого. Сахута останется в СИЗО до 13 мая.