Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дженнифер Лопез представила продолжение «Оттенков синего»
Украинский генерал предрек захват ополченцами всего Донбасса
Росреестр дал гражданам доступ к новым данным о жилье
В России набирает популярность нoвый вид мошенничествa
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Черчилль запрещал военным рассказывать о встречах с инопланетянами Власти Британии в 1950-е годы серьезно относилось к угрозе со стороны НЛО
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео)
Имя для ребенка, рожденного весной: 12 вариантов
Где искать доступное жилье с московской «пропиской»
Как правильно расставить мебель в гостиной
"Он нагло стал кричать, что я виновата": Поргина об аварии
Медики о количестве спиртного в крови Поргиной
Пара из России за 55 дней доехала на поезде из Москвы до Бангкока
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Работа, которая вас убивает
Британец выжил после удаления девяти органов
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
16Скончался Виталий Чуркин
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
12Наступление на Мосул
07:25 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Глава Дальнегорска Игорь Сахута останется в СИЗО до 13 мая

Приморский краевой суд оставил постановление районного суда в силе, дабы чиновник не мог воспрепятствовать производству по уголовному делу.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 3 марта, PrimaMedia.

Глава Дальнегорска Игорь Сахута, обвиняемый в превышении должностных полномочий, останется в СИЗО до 13 мая. Приморский краевой суд оставил без изменения постановление Ленинского районного суда Владивостока о продлении Сахуте срока содержания под стражей, сообщает корр. ИА PrimaMedia.

Напомним, в декабре 2016 года в отношении главы Дальнегорска было возбуждено уголовное дело, а сам он отправлен в СИЗО. По версии следствия, администрация городского округа при реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда приобрела 34 квартиры по завышенным ценам. В результате этих деяний Фонду реформирования жилищно-коммунального хозяйства, бюджету Приморского края и бюджету Дальнегорского городского округа был причинен материальный ущерб в размере не менее 22 млн рублей.

В январе 2017 года в отношении Игоря Сахуты было возбуждено еще одно дело, чиновнику вменяется незаконное участие в предпринимательской деятельности. Следствие считает, что Сахута лично и через третьи лица управлял коммерческой компанией, что запрещено, а также оказывал ей покровительство, создавая все условия для получения контрактов с городской администрацией.

По словам адвоката, Игорь Сахута, когда узнал о том, что его подозревают в совершении преступления, не предпринял никаких мер, направленных на фальсификацию или уничтожение доказательств.

«Он, наоборот, начал активно сотрудничать со следствием. При производстве обыска в его доме и по месту работы мой доверитель добровольно выдал свои сотовые телефоны, сим-карты, компьютеры, флэш-накопители, документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, свой заграничный паспорт», — уточнил адвокат.

Следствие настаивало на продлении срока содержания под стражей ввиду необходимости проведения ряда следственных действий, в том числе предстоит допросить не менее 35 свидетелей и провести очные ставки.

Суд, выслушав доводы сторон, пришел к мнению, что Игорь Сахута, находясь на более мягкой мере пресечения, может воспрепятствовать производству по уголовному делу, уничтожить доказательства и оказать давление на свидетелей в силу занимаемого им должностного положения, ведь от занимаемой должности он до сих пор не отстранен.

К тому же, Сахута обвиняется в совершении преступлений, за которые предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.

Приморский краевой суд оставил без изменения постановление Ленинского районного суда Владивостока о продлении срока содержания под стражей обвиняемого. Сахута останется в СИЗО до 13 мая.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Рецепт выходного дня от Марко Мельпиньяно: запечённые баклажаны «Пармиджана»
Генерал ВВС США заявил об инцидентах с самолетами НАТО и России
«Ъ»: в России может появиться единый регулятор алкоголя и табака
Трамп назвал «охотой на ведьм» претензии демократов к Сешнсу
ЦБ отозвал лицензию у Татфондбанка
Правительство отказалось от продажи спиртовых настоек по рецепту
Конгресс США предложил вдвое сократить военную помощь Украине
Биткоин стал дороже золота
Спорт
Тренерский штаб сборной России не устраивает поведение Кокорина По словам главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, футболисты национальной команды должны соответствующе себя вести как на поле, так и вне его
Авто
Фото дня: инженеры завода разбили редкое авто за $100 000 Досадный случай произошел в английском городе Малверн, в котором проходил тест-драйв уникального автомобиля
Hi-Tech
10 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Дженнифер Лопез представила продолжение «Оттенков синего» Второй сезон подряд певица и актриса играет мать-одиночку и коррумпированного лейтенанта полиции
Недвижимость
Эксперты: участки в Подмосковье подорожают в 20 раз
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
Названы районы Москвы с самыми дешевыми новостройками
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео) Певица выложила в соцсети ролик, на котором трехлетний Гарри Галкин кружится под музыку, как настоящий артист балета.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь