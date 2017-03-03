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07:33 (мск), источник: Tengrinews

Назарбаев: Мы собрались для решения исторического вопроса

В Астане началось совместное заседание палат Парламента.

Источник: Tengrinews

В Астане началось совместное заседание палат Парламента с участием Главы государства Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент Tengrinews.kz. На повестку дня вынесен проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан».

«Сегодня мы собрались для решения исторического вопроса для нашей страны. Как вы знаете, в январе я инициировал конституционную реформу, в связи с чем был подготовлен проект закона, который в течении месяца всенародно обсуждался. Политические партии, общественные объединения, активисты и граждане активно участвовали в обсуждении. Опубликовано более 6 тысяч материалов по теме. Некоторые статьи вызвали особое внимание граждан. По результатам обсуждения поступило более 6 тысяч предложений. Как говорится, дело, решенное совместными усилиями, не имеет недостатков», — сказал на открытии заседания Нурсултан Назарбаев.

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