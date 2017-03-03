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07:56 (мск), источник: AmurMedia.ru

Трутнев пообещал найти деньги на новые поселения будущих жителей Хабаровского края

По мнению полпреда президента в ДФО, объединение дальневосточных гектаров в населенные пункты решит проблему с коммуникациями.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 3 марта, AmurMedia.

Обладателям дальневосточного гектара профинансируют создание новых поселений. Коллективные заявки помогут решить необходимость создания инфраструктуры для земельных участков, сообщил корр. ИА AmurMedia полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев.

На встрече с обладателями бесплатных земельных наделов в Хабаровском районе вице-премьер в очередной раз подчеркнул, что приоритетом становится объединение земельных участков, взятых в рамках программы «ДВ-гектар», в новые поселения.

— Я неоднократно говорил, что населенные пункты на Дальнем Востоке убывают, если не сказать, исчезают. Потом, к каждому участку дорогу и ЛЭП не сделаешь. А вот если есть, к примеру, 400 заявок, то можно уже начинать работу, — рассказал Юрий Трутнев.

На резонный вопрос, где взять деньги не только на проведение коммуникаций, но и создание соответствующей инфраструктуры, полпред президента России неопределенно пояснил, что средства «есть».

— С казной мы разберемся. Для создания новых пунктов деньги однозначно найдем. Главное — начать. Если мы будет создавать новые села, поселки и даже города — это будет значить, что мы научились осваивать Дальний Восток, — подытожил полпред.

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