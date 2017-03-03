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08:00 (мск), источник: Nakanune.ru

Рогозин о новом главе УВЗ: Порядочный человек, настоящий «технарь»

Вице-премьер Дмитрий Рогозин‏, курирующий оборонную отрасль, прокомментировал назначение нового руководителя танкостроительного гиганта УВЗ.

Источник: AP 2017

«Новый глава УВЗ Александр Потапов — интеллигентный и порядочный человек, настоящий “технарь” и хороший администратор. Это правильное решение», — написал Рогозин в своем Twitter.

Напомним, накануне стало известно, что Олега Сиенко сменил бывший замглавы Минпромторга Потапов.

Перемены на УВЗ инициировал именно Рогозин. Минувшей осенью он обратился с запиской к президенту страны Владимиру Путину, в которой попросил рассмотреть возможность передачи лидера танкопрома в ведение Ростеха, а также сменить руководство. Предложение было поддержано и в феврале Ростех принял от Росимущества акции корпорации.

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