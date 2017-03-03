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08:34 (мск), источник: ИА Башинформ

Лилия Гумерова предложила создать кооперацию между моногородами

УФА, 3 мар 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Сенатор от Башкортостана Лилия Гумерова, выступая на заседании Совета Федерации, в качестве дальнейшего развития моногородов предложила применить новый подход к развитию территорий через создание кооперации между ними.

В России 319 моногородов, из которых 11 имеют статус территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), две таких территории находятся в Башкортостане — это города Кумертау и Белебей.

Лилия Гумерова отметила, что в соответствии с законодательством градообразующие предприятия не могут быть резидентами ТОСЭР, а у предприятий, которые поставляют материалы и комплектующие для них, имеются жесткие ограничения по выручке.

«Мы предлагаем вывести из производственных цепочек наиболее трудозатратные производства и перенести их на территорию других близлежащих моногородов. Или предприятия, поставляющие на градообразующее предприятие материалы и комплектующие, переводятся в другой моногород. К примеру, тольяттинский “АвтоВАЗ” мог бы открыть подразделение в городе Кумертау, в свою очередь, кумертауское авиационное предприятие могло бы открыть свое подразделение в Тольятти. Таким образом, вновь созданные предприятия регистрируются в качестве резидентов ТОСЭР и начинают работать в новых условиях на развитие градообразующего предприятия в других моногородах», — сказала первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

По мнению сенатора, такой подход приведет к созданию новых рабочих мест и пополнению налоговой базы территорий. Первый заместитель Председателя Правительства РФ Игорь Шувалов поддержал данное предложение и отметил, что оно заслуживает дальнейшего развития и изучения.

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