Депутат ЗакСо Никифоров стал главным единороссом Екатеринбурга

Региональный политический совет свердловских единороссов на заседании 2 марта утвердил список руководителей межмуниципальных координационных советов, передает «Уралинформбюро».

Подавляющее большинство постов заняли депутаты областного Заксобрания. Единственное исключение — Восточный управленческий округ, совет по которому возглавил заместитель управляющего округом Сергей Араптанов.

За Западный управленческий округ будет отвечать Альберт Абзалов, за Северный — Сергей Никонов, за Южный — Олег Корчагин, за Горнозаводской — Михаил Ершов. Главным по Екатеринбургу назначен Анатолий Никифоров.

Межмуниципальные координационные советы ЕР будут работать с представителями органов власти на местах, партийным активом, а также готовить кандидатуры для выдвижения на выборы. Руководители советов будут нести персональную ответственность за выполнение поставленных задач.