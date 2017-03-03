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08:32 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Депутат ЗакСо Никифоров стал главным единороссом Екатеринбурга

ММКС обрели руководителей.

Источник: УралИнформБюро

Региональный политический совет свердловских единороссов на заседании 2 марта утвердил список руководителей межмуниципальных координационных советов, передает «Уралинформбюро».

Подавляющее большинство постов заняли депутаты областного Заксобрания. Единственное исключение — Восточный управленческий округ, совет по которому возглавил заместитель управляющего округом Сергей Араптанов.

За Западный управленческий округ будет отвечать Альберт Абзалов, за Северный — Сергей Никонов, за Южный — Олег Корчагин, за Горнозаводской — Михаил Ершов. Главным по Екатеринбургу назначен Анатолий Никифоров.

Межмуниципальные координационные советы ЕР будут работать с представителями органов власти на местах, партийным активом, а также готовить кандидатуры для выдвижения на выборы. Руководители советов будут нести персональную ответственность за выполнение поставленных задач.

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