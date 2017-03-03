В Социальный кодекс Волгоградской области вносятся дополнительные меры государственной поддержки

Областная Дума в марте рассмотрит 14 законопроектов, из них 11 в первом чтении, 3 — во втором. Как сообщили РИАЦ в пресс-службе областной Думы, в числе приоритетов — увеличение срока полномочий мировых судей и поправки в Социальный кодекс Волгоградской области в части расширения категорий получателей и увеличения мер государственной поддержки.

По словам спикера законодательного собрания Николая Семисотова, на заседаниях парламентских комитетов и комиссий депутаты также планируют рассмотреть проекты законов о недропользовании, об участии граждан в охране общественного порядка, о государственных социальных гарантиях молодым специалистам, работающим в сельских поселениях региона и другие.

23 марта запланировано проведение парламентского часа «О состоянии законности и правопорядка на территории Волгоградской области в 2016 году».