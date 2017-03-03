Для укрепления границы с Калининградской областью Литва закупает беспилотники и катера

Технику в республике намерены приобрести в течение нескольких лет, забор — построить к 2020 году. Отмечается, что его оборудуют системой видеонаблюдения, однако оно не будет полностью изолировать территорию Литвы от России и Белоруссии, потому что не будет возводиться на болотах и в других труднопроходимых местах.

Новые корабли на воздушной подушке приобретаются для проведения поисково-спасательных операций в Куршском заливе, быстроходные катера — чтобы оперативнее реагировать на нарушения границы в Балтийском море и Куршском заливе. Для патрулирования в Куршском заливе также намечается купить второй специально приспособленный для этого корабль.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Литва намерена построить ограждение на границе с Калининградской областью. На эти цели в бюджете страны предусмотрено 3,6 млн евро. Строительство забора протяженностью 45 км высотой в 2,5 м намечено на весну этого года.

В ответ на эту инициативу врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов предложил использовать кирпич с приграничного завода для возведения этой стены.