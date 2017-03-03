Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дженнифер Лопез представила продолжение «Оттенков синего»
Украинский генерал предрек захват ополченцами всего Донбасса
СМИ: задержан высокопоставленный чиновник Украины
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео)
Пара из России за 55 дней доехала на поезде из Москвы до Бангкока
Черчилль запрещал военным рассказывать о встречах с инопланетянами Власти Британии в 1950-е годы серьезно относилось к угрозе со стороны НЛО
Увеличившая грудь Бледанс хвастается формами в соцсетях (фото)
Водянова рассказала о непростом начале карьеры
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
«Исчезнет через 60 дней»: Захарченко предрек гибель Украины
"Нагло кричал, что я виновата": Поргина об аварии
Какая одежда будет в моде этой весной (фото)
Эмма Уотсон появилась на обложке Vanity Fair
«У нас война с Россией»: заявление Савченко после визита в Донецк
«Не смог отойти от пирса»: СМИ о флагмане Киева
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
12Наступление на Мосул
10:12 (мск), источник: Новый Калининград

Для укрепления границы с Калининградской областью Литва закупает беспилотники и катера

Вместе с возведением двухметрового ограждения вдоль границы с Россией и Белоруссией Литва планирует усилить охрану своих рубежей с помощью новых кораблей на воздушной подушке, беспилотников, патрульного корабля и катера. Об этом сообщает «Delfi».

Технику в республике намерены приобрести в течение нескольких лет, забор — построить к 2020 году. Отмечается, что его оборудуют системой видеонаблюдения, однако оно не будет полностью изолировать территорию Литвы от России и Белоруссии, потому что не будет возводиться на болотах и в других труднопроходимых местах.

Новые корабли на воздушной подушке приобретаются для проведения поисково-спасательных операций в Куршском заливе, быстроходные катера — чтобы оперативнее реагировать на нарушения границы в Балтийском море и Куршском заливе. Для патрулирования в Куршском заливе также намечается купить второй специально приспособленный для этого корабль.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Литва намерена построить ограждение на границе с Калининградской областью. На эти цели в бюджете страны предусмотрено 3,6 млн евро. Строительство забора протяженностью 45 км высотой в 2,5 м намечено на весну этого года.

В ответ на эту инициативу врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов предложил использовать кирпич с приграничного завода для возведения этой стены.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Вечерний @Калининград: имения и резиденции, охота с борта вертолёта и янтарь
Генерал ВВС США заявил об инцидентах с самолетами НАТО и России
«Ъ»: в России может появиться единый регулятор алкоголя и табака
Боксер Поветкин отстранен от участия в боях и оштрафован
Банк России отозвал лицензию у Татфондбанка
Доллар поднялся до 59 рублей впервые с 9 февраля
Рособрнадзор приостановил лицензии четырех вузов
Мэр французского Кале запретила раздавать еду мигрантам
Спорт
Тренерский штаб сборной России не устраивает поведение Кокорина По словам главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, футболисты национальной команды должны соответствующе себя вести как на поле, так и вне его
Авто
Фото дня: инженеры завода разбили редкое авто за $100 000 Досадный случай произошел в английском городе Малверн, в котором проходил тест-драйв уникального автомобиля
Hi-Tech
10 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Вышел трейлер «Пиратов Карибского моря» с помолодевшим Деппом Премьера состоялась в эфире шоу Эллен ДеДженерес
Недвижимость
Рынок жилья Петербурга лишился трехкомнатных квартир
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Тысячи петербуржских квартир остались без покупателей
Росреестр дал гражданам доступ к новым данным о жилье
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео) Певица выложила в соцсети ролик, на котором трехлетний Гарри Галкин кружится под музыку, как настоящий артист балета.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь