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08:55 (мск), источник: Nur.kz

Назарбаев: Любой властью надо пользоваться умело

Президент: Казахстанцы предлагали усилить роль главы государства.

Источник: Nur.kz

Сегодня во время выступления на совместном заседании палат парламента президент Казахстана отметил, что казахстанцев главным образом беспокоит сохранение стабильности и толерантности в стране. По его словам, любой властью нужно пользоваться умело.

«Я наблюдал за ходом обсуждения проектов в стране. Многие граждане выразили беспокойство, не приведут ли изменения к ослаблению существующей вертикали власти, а также высказали поддержку президенту, наоборот предлагая усилить роль главы государства. Я искренне благодарен всем гражданам, кто высказывался», — отметил Назарбаев.

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Он также напомнил, что избранный в девяностых годах казахстанский парламент чуть не привел к хаосу страну.

«Мы помним, на заре нашей независимости, что происходило. Фактически в 1992 году избранный по советским законам парламент тогдашнего верховного совета Казахской ССР принял законы, которые чуть не создали хаос в нашей стране. Мы не могли двигать вообще реформы, ни один закон не проходил (…).

Принятием другой Конституции мы создали ту власть, по которой мы жили. Если бы мы этого не сделали мы имели бы тот хаос, который наблюдаем в других странах постсоветского пространства, — отметил президент.

Он также отметил, что любой властью надо пользоваться умело, даже если это прописано законом.

«Наверное, главным образом людей беспокоит, чтобы у нас сохранилась стабильность в стране, взаимопонимание и толерантность.

Позавчера прошедший по-нашему День благодарности или День благодарения, как в Америке говорят, показал отношение людей друг к другу.

В этот день мы должны простить друг другу все, что было. Я к этому тоже присоединяюсь, это надо сохранять, — заключил Назарбаев.

Напомним, сегодня на совместном заседании палат парламента обсуждается проект поправок в Конституцию Казахстана.

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