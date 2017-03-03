Парламент предлагает построить в Кишиневе синагогу и еврейский музей
В Кишиневе построят синагогу и еврейский музей. Это оговорено в плане борьбы с антисемитизмом, который разработал парламент.
В Кишиневе построят синагогу и еврейский музей. Это оговорено в плане борьбы с антисемитизмом, который разработал парламент.
Спикер Андриан Канду обсудил его с представителем ОБСЕ, раввином Эндрю Бейкером.
«Самое важное — укоренить в нашем обществе толерантность и понимание того, что ужасы Холокоста и антисемитизм требуют безоговорочного осуждения», — сказал председатель парламента Андриан Канду.
Представитель ОБСЕ приветствовал инициативу парламента.
«Могу вас заверить, что с началом реализации этого плана вы можете рассчитывать на поддержку ОБСЕ и других зарубежных организаций и частных лиц. Будет много готовых помочь претворить этот проект в жизнь», — отметил представитель ОБСЕ Эндрю Бейкер.
В 2015 году парламент учредил Национальный день памяти жертв Холокоста. Отмечается он 27 января.