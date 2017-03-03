Глава кабмина и президент согласовали список кандидатов в послы Молдовы

Список кандидатов согласовали премьер Павел Филип и президент Игорь Додон. Утверждено пока восемь кандидатур.

Послом Молдовы в России снова станет Андрей Негуца. Он сменит Дмитрия Брагиша, которого отозвали из Москвы в начале недели.

Молдавскую дипмиссию в США должен возглавить Аурел Чокой, а на должность посла в ООН предложен бывший декан факультета журналистики госуниверситета Виктор Морару. В Австрию хотят назначить Виктора Осипова.

Неделю назад Игорь Додон отказался назначить троих послов, предложенных правительством. А до этого Павел Филип отклонил требование президента отозвать из Румынии посла Михая Грибинчу.