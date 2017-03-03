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08:51 (мск), источник: Publika.md

Глава кабмина и президент согласовали список кандидатов в послы Молдовы

10 послов отзовут и 17 назначат, в том числе в страны, где у Молдовы до сих пор не было дипломатических представителей.

Источник: AP 2017

Список кандидатов согласовали премьер Павел Филип и президент Игорь Додон. Утверждено пока восемь кандидатур.

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Послом Молдовы в России снова станет Андрей Негуца. Он сменит Дмитрия Брагиша, которого отозвали из Москвы в начале недели.

Молдавскую дипмиссию в США должен возглавить Аурел Чокой, а на должность посла в ООН предложен бывший декан факультета журналистики госуниверситета Виктор Морару. В Австрию хотят назначить Виктора Осипова.

Неделю назад Игорь Додон отказался назначить троих послов, предложенных правительством. А до этого Павел Филип отклонил требование президента отозвать из Румынии посла Михая Грибинчу.

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