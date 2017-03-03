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10:59 (мск), источник: Губерния онлайн

Пятеро хабаровчан хотят занять должность советника мэра по делам молодежи

Пятеро хабаровчан претендуют на должность советника мэра по делам молодежи.

Напомним, ранее о своих намерениях заявили член регионального штаба «Молодой Гвардии» Нина Семенова, представитель студсовета РАНХиГС Владислав Фоминых. Как стало известно после завершения регистрации кандидатов, с ними будут соревноваться председатель городской организации «Российский Союз молодежи» Полина Васюкова, председатель ПСПО ДВГУПС Андрей Максименко. К предвыборной гонке присоединился и член молодежного правительства края Дмитрий Фадеев.

Хабаровчане уже прошли несколько этапов отбора и представили программу работы на два года. Сейчас активисты начинают агитационную кампанию. Выборы состоятся 24 марта. Перед голосованием необходимо зарегистрироваться на сайте, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город».

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