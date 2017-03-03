Пятеро хабаровчан хотят занять должность советника мэра по делам молодежи
Пятеро хабаровчан претендуют на должность советника мэра по делам молодежи.
Пятеро хабаровчан претендуют на должность советника мэра по делам молодежи.
Напомним, ранее о своих намерениях заявили член регионального штаба «Молодой Гвардии» Нина Семенова, представитель студсовета РАНХиГС Владислав Фоминых. Как стало известно после завершения регистрации кандидатов, с ними будут соревноваться председатель городской организации «Российский Союз молодежи» Полина Васюкова, председатель ПСПО ДВГУПС Андрей Максименко. К предвыборной гонке присоединился и член молодежного правительства края Дмитрий Фадеев.
Хабаровчане уже прошли несколько этапов отбора и представили программу работы на два года. Сейчас активисты начинают агитационную кампанию. Выборы состоятся 24 марта. Перед голосованием необходимо зарегистрироваться на сайте, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город».