Свыше 11 тысяч заявлений на гектар в Приморье поступило от россиян

С 1 февраля по 1 марта в Приморский край поступило свыше 11 тысяч заявлений на гектар. Получить участок земли в самом азиатском регионе России хотят жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Сибири и Урала, а также Дальнего Востока.

Как отметили в пресс-службе администрации Приморского края, число заявлений, поступивших всего за месяц реализации третьего этапа закона, когда на дальневосточный гектар получили право претендовать все жители России, равняется объему заявок первых двух этапов, длившихся восемь месяцев.

«Более того, на Приморье приходится самое большое число претендентов во всем ДФО. Рост числа заявлений колоссальный. Основная масса, конечно, от приморцев, желающих реализовать ту или иную идею на своей земле. Но при этом поступают заявки и из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, жителей Сибири и Урала, а также от соседей по Дальнему Востоку», — обозначил и.о. директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края Илья Терехов.

В департаменте отметили, что 12−15% от общего числа заявок — коллективные.

«В основном коллективные заявления связаны с созданием новых поселений, то есть коллективным строительством жилья, развитием сельского хозяйства или ведением предпринимательства, например, созданием туристических баз», — сообщили специалисты.

Напомним, федеральный закон о дальневосточном гектаре вступил в силу с 1 июня 2016 года. Теперь каждый житель России может получить один гектар земли в безвозмездное пользование в любом из девяти регионов Дальнего Востока, в том числе в Приморье. Процедура оформления участка серьезным образом упрощена — необходимо выполнить семь шагов.

По поручению губернатора края Владимира Миклушевского, в регионе заранее была проведена работа по сокращению сроков получения гектара и минимизации случаев отказа.

«Наша задача — сделать все, чтобы люди получили землю там, где они хотят, если это, конечно, не противоречит законодательству. Мы стараемся, чтобы все поступившие заявки были приняты и рассмотрены положительно. Это, конечно, получается не всегда в основном из-за сдвигов в кадастровых картах и наложениях участков друг на друга. Мы создали региональную кадастровую карту, куда оперативно вносим все данные о занятых участках земель в муниципалитетах. Существенную помощь заявителям также оказывают сотрудники приморских МФЦ, открыт Центр по работе с получателями дальневосточного гектара. С каждым заявителем идет индивидуальная работа», — заявил глава региона.

Обратиться за консультацией к специалистам центра все желающие могут ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 по адресу: Владивосток, улица Бородинская, 14, 1 этаж.