Новосибирский губернатор ужесточил контроль за исполнением поручений президента

НОВОСИБИРСК, 3 марта. /ТАСС/. Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подписал распоряжение об ужесточении контроля за исполнением указов и поручений президента и правительства РФ. В частности, речь идет о введении наказаний за их неисполнение и повышении ответственности подчиненных, говорится в тексте распоряжения.

«Разработать методические рекомендации об алгоритме действий при привлечении к дисциплинарной ответственности <…> лица, замещающего государственную должность Новосибирской области, должность государственной гражданской службы Новосибирской области, за неисполнение или ненадлежащее исполнение правовых актов и поручений», — говорится в распоряжении.

В распоряжении первому заместителю губернатора Юрию Петухову предписывается учитывать «исполнительскую дисциплину» чиновников, то есть, степень выполнения поручений вышестоящих органов власти, при подготовке поощрений. Департамент контроля и документационного обеспечения администрации губернатора должен готовить методические рекомендации по исполнению поручений, следить за срывом сроков и устанавливать причины неисполнения.

В документе, в частности, особо затрагивается региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, которому поручено улучшить «исполнительскую дисциплину». Кроме того, заместителям губернатора поручено до 1 апреля обозначить сроки перехода муниципальных органов власти на работу по принципу «одного окна», а также приведения областной госпрограммы развития культуры в соответствие с федеральной. Соответствующие поручения были даны президентом РФ еще в 2012 и 2015 годах.