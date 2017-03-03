Мужчин надо ценить, поддерживать, а не критиковать — Щеткина

«Обществу надо ценить вклад мужчин в воспитание детей, в ведение домашнего хозяйства, в формирование семейных ценностей. Именно ценить, поддерживать, а не критиковать, — считает собеседница. — Сейчас достаточно много белорусских мужчин, для которых семья и дети — в числе главных жизненных приоритетов».
Тема неравномерного распределения внутрисемейных ролей не теряет актуальности много лет, сейчас она снова на волне общественного внимания.
«Очевидно, что назрел определенный перелом в восприятии роли отца, признания ее значимости, — отметила Марианна Щеткина. — Стоит учитывать, что на восприятие отцовства в нашей стране во многом повлияли многовековые традиции патриархального общества. А, как известно, изменение устоев, ментальности — довольно долгий и сложный процесс».
В качестве позитивного примера часто приводят скандинавские страны, где отпуск по уходу за ребенком берут около 80% мужчин. А ведь это результат реализации политики равных прав и возможностей мужчин и женщин на протяжении нескольких поколений. В Беларуси же политика по достижению гендерного равенства насчитывает без малого 20 лет. «Согласитесь, это небольшой срок для того, чтобы произошли конкретные сдвиги в искоренении стереотипов, чтобы были созданы новые модели поведения», — сказала Марианна Щеткина.