Мужчин надо ценить, поддерживать, а не критиковать — Щеткина

«Обществу надо ценить вклад мужчин в воспитание детей, в ведение домашнего хозяйства, в формирование семейных ценностей. Именно ценить, поддерживать, а не критиковать, — считает собеседница. — Сейчас достаточно много белорусских мужчин, для которых семья и дети — в числе главных жизненных приоритетов».

Тема неравномерного распределения внутрисемейных ролей не теряет актуальности много лет, сейчас она снова на волне общественного внимания.