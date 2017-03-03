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09:12 (мск), источник: БЕЛТА

«Посвятили себя ответственной и благородной миссии» — Лукашенко направил поздравление к 100-летию белорусской милиции

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление сотрудникам и ветеранам органов внутренних дел с 100-летием со дня образования белорусской милиции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: БЕЛТА

«Этот праздник символизирует уважение к лучшим традициям служения народу и стране, которые закладывались многими поколениями сотрудников МВД. Отмечая вековой юбилей, мы по праву гордимся настоящими профессионалами, верными Закону, воздаем должное подвигу всех, кто самоотверженно боролся с преступностью, — говорится в поздравлении. — Выбрав нелегкую и мужественную профессию, вы посвятили себя ответственной и благородной миссии — защите интересов общества, жизни и спокойствия граждан. Убежден, оставаясь верными присяге, вы с честью исполните свой долг».

Особые слова благодарности Александр Лукашенко адресовал ветеранам органов внутренних дел — людям, беззаветно служившим Отечеству. Сегодня уже новое поколение сотрудников обеспечивает правопорядок в стране и продолжает их дело, вписывая новые славные страницы в историю Беларуси.

Президент пожелал всем сотрудникам милиции, их родным и близким крепкого здоровья, семейного счастья и успехов в служении на благо Родины.

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