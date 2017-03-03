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10:03 (мск), источник: Sputniknews.kz

Джаксыбеков: за президентом сохраняется право вводить моратории

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев трижды за 25 лет Независимости страны вводил мораторий на проверки бизнеса.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 3 мар Sputnik. Поправки в Конституцию Казахстана оставляют за президентом право на введение мораториев на действие тех или иных законодательных норм, сообщил в пятницу руководитель Администрации президента Адильбек Джаксыбеков.

Вопрос об этом праве на совместном заседании палат парламента поднял депутат Азат Перуашев, который напомнил, что действующая Конституция дает право президенту издавать законы или указы, имеющие силу закона, а проект поправок в пункт второй статьи 45 Конституции предлагает исключение этого права.

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«Между тем, известно, что за годы Независимости президент трижды вводил моратории, которые в период кризисов существенно поддержали предпринимателей, некоторых из них даже спасали от разорения. В этих условиях у бизнеса есть вопрос сохранится ли на будущее полномочие президента объявлять моратории в случае необходимости?», — обратился депутат к главе АП.

«Такое право у президента сохраняется, согласно конституции, статьи 45, пункта первого, президент республики на основе и во исполнение конституции и законов, издает указы и распоряжения, имеющие обязательную силу на всей территории страны», — ответил Джаксыбеков.

Он подчеркнул, что все упомянутые депутатом моратории устанавливались такими указами, на основании пункта первого этой статьи.

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