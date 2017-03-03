Апелляционная палата отклонила запрос об освобождении Ивана Козера

Кишиневская апелляционная палата отклонила запрос его адвокатов и оставила в силе решение о предварительном аресте. Иван Козер и его жена — фигуранты двух уголовных дел о принуждении к подневольному труду.

Первое дело ниспоренская прокуратура открыла в 16 году на основании жалобы 28-летней женщины. Она заявила, что ее заставляли работать полгода и не заплатили.

В другом уголовном деле — две пострадавшие. Одна из них рассказала журналистам портала today.md, что на ферме Ивана Козера ее удерживали шесть лет. Ей тоже обещали зарплату в тысячу леев, но не заплатили ничего.

При обысках прокуроры нашли у Козера документы потерпевших. Его супругу на время следствия решено оставить на свободе, так как на ее попечении двое внуков. Грозит подозреваемым до 15 лет тюрьмы.