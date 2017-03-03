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10:57 (мск), источник: AmurMedia.ru

Должность министра «по одному гектару» должна быть временной — полпред президента в ДФО

Юрий Трутнев считает, что в постоянной структуре для решения проблем получателей земли необходимости нет.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 3 марта, AmurMedia.

Создание структурного образования для решения проблем получателей «дальневосточного гектара» необходимо. Однако долгосрочной нужды в таком подразделении в краевом правительстве нет, сообщил корр. ИА AmurMedia полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев.

Напомним, что в декабре прошлого года министра культуры Хабаровского края Наталью Якутину назначили уполномоченным по дальневосточному гектару.

Но, по всей видимости, новости о назначении, по выражению губернатора Вячеслава Шпорта «министра по одному гектару», разошлись недостаточно широко. На встрече с обладателями бесплатных земельных наделов в Хабаровском районе вице-премьер Юрий Трутнев предложил создать структуру, которая бы помогала новоиспеченным земледельцам решать возникающие неурядицы.

— Необязательно такую структуру делать постоянной. Но нужно, чтобы не мы ездили по районам и решали вопросы, а были бы конкретные люди, — уверил Юрий Трутнев.

По словам губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта, группа Натальи Якутиной уже активно работает над помощью 60 обладателям гектара, запросившими помощь в подведении ЛЭП к участкам. Отметим, что Юрий Трутнев лично порекомендовал дать положительный ответ просителям.

К сожалению, министра «по одному гектару» снова не удалось обнаружить на мероприятии, посвященном проблемам раздачи региональной земли. Поэтому остается надеяться, что рекомендация вице-премьера дойдет до адресата.

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