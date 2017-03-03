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09:54 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловская прокуратура вскрыла нарушения на выборах

По наводке Жириновского.

Источник: УралИнформБюро

Выборы в Свердловской области в сентябре 2016 года проводились с нарушениями. К такому выводу пришла региональная прокуратура по итогам полицейской проверки, организованной по обращению лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Нарушения были допущены при оформлении протоколов подсчета голосов в Ачите, Тавде, Нижнем Тагиле, Ирбите, Карпинске, Полевском и Краснотурьинске. В общей сложности было выявлено 10 случаев, передает «Уралинформбюро».

В областном избиркоме признали факты нарушений. Их объяснили спешкой, усталостью и невнимательностью членов участковых комиссий, часть из которых уже лишилась должностей.

«Таким образом, в отношении указанных лиц, по мнению избирательной комиссии Свердловской области, были приняты необходимые и достаточные меры реагирования в соответствии с требованиями закона», — гласит постановление избиркома.

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