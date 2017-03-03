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09:30 (мск), источник: Ведомости

Вице-президент США пользовался личной почтой по государственным делам

Электронные письма вице-президента США Майка Пенса доказывают, что напарник Дональда Трампа пользовался личным почтовым аккаунтом на AOL при исполнении обязанностей губернатора Индианы, пишет The Indianapolis Star, получившая копию документов. Его почта была взломана хакерами в июне 2016 г.

Источник: AP 2017
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29 страниц переписки Пенса с личной почты были опубликованы по запросу в госорганы Индианы. Однако власти штата отказались обнародовать часть материалов, сославшись на их конфиденциальность.

Издание отмечает, что в числе затрагивавшихся Пенсом «чувствительных тем» была, например, реакция государства на теракты в мире. А старший советник Пенса по нацбезопасности писал ему по незащищенному каналу об аресте обвиняемых в терроризме ФБР.

В офисе вице-президента настаивают, что Пенс полностью соблюдал законодательство. Просто оно в штате Индиана не запрещает госслужащим пользоваться личной почтой.

В ходе президентской кампании в США в центре почтового скандала оказалась кандидат от демократов Хиллари Клинтон. Представитель Пенса сравнение этих эпизодов назвал «абсурдным», поскольку губернатор не работал с федеральной секретной информацией.

Комментарии
2
вася полянский
чё они там то ко го пишут? клоуны
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А Б
Если законодательство штата Индиана не запрещает госслужащим пользоваться личной почтой, то и нарушений, следовательно, нет. Тем более, если речь идёт о сведениях конфиденциального характера, которые вовсе не обязательно должны при этом быть секретными и составлять государственную тайну.
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