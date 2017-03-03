Вице-президент США пользовался личной почтой по государственным делам

29 страниц переписки Пенса с личной почты были опубликованы по запросу в госорганы Индианы. Однако власти штата отказались обнародовать часть материалов, сославшись на их конфиденциальность.

Издание отмечает, что в числе затрагивавшихся Пенсом «чувствительных тем» была, например, реакция государства на теракты в мире. А старший советник Пенса по нацбезопасности писал ему по незащищенному каналу об аресте обвиняемых в терроризме ФБР.

В офисе вице-президента настаивают, что Пенс полностью соблюдал законодательство. Просто оно в штате Индиана не запрещает госслужащим пользоваться личной почтой.

В ходе президентской кампании в США в центре почтового скандала оказалась кандидат от демократов Хиллари Клинтон. Представитель Пенса сравнение этих эпизодов назвал «абсурдным», поскольку губернатор не работал с федеральной секретной информацией.