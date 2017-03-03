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09:49 (мск), источник: Nakanune.ru

Ротация кадров в КПРФ Екатеринбурга: депутата заксобрания Вегнера сменил 20-летний активист

Депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер в ходе прошедшей вечером 2 марта партконференции был снят с поста председателя ячейки КПРФ в Чкаловском районе Екатеринбурга. Ему на смену пришел Константин Акатьев.

«Конференция прошла на высоком патриотическом уровне, — сказал Накануне.RU депутат Вегнер, — были делегаты от первичных отделений, отсутствовал один человек. Сейчас я рядовой член партии, моя работа в КПРФ от этого нисколько не ухудшится, а даже улучшится, меня такая ротация даже подстегнет в части партийной деятельности. А ротация кадров — это нормально, должна быть молодежь.

Константину Акатьеву — 20 лет, он здраво оценивает свой потенциал и заявил Накануне.RU, что это назначение — ступенька для его роста по партийной линии, но пока амбиций на какое-либо депутатство у него нет.

«Мне интересна работа в партии, я с 18 лет в КПРФ, — пояснил Накануне.RU новый руководитель партотдела Чкаловского района. — А что касается Вячеслава Михайловича [Вегнера], то на самом деле его основное время занимает работа в Законодательном собрании Свердловской области».

Напомним, что в чкаловской же ячейке КПРФ состоит молодой персек обкома Александр Ивачев. На вчерашней конференции он не появился.

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