В МУГИСО после увольнения Самбурского назначен новый замминистра

Так, указом губернатора региона заместителем главы МУГИСО назначен Сергей Сосновских.

Сосновских родился в 1981 году в Ирбите. Окончил Уральский государственный технический университет, позже — Уральскую государственную юридическую академию. В свое время возглавлял юридический отдел межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы в Ирбите. С 2008 года Сосновских работал в юридическом управлении правительства Свердловской области, с 2012 года занимал должность руководителя аппарата — начальника юридического управления правительства региона.

Сообщается, что в МУГИСО Сергей Сосновских будет курировать вопросы управления государственным имуществом, предприятиями, учреждениями. Контракт с ним рассчитан на один год — до 2 марта 2018 года.

Добавим, что Сосновских назначили вскоре после увольнения прошлого замглавы МУГИСО Александра Самбурского. Сообщалось, что причиной увольнения стало истечение сегодня срока действия его срочного служебного контракта. Самбурский работал в министерстве управления госимуществом с февраля 2014 года. В январе он был отстранен от должности из-за внутренней служебной проверки.

Напомним, весной прошлого года в отношении высокопоставленных чиновников МУГИСО было возбуждено уголовное дело, в рамках которого были задержаны министр Алексей Пьянков и все заместители — Константин Никаноров и Артем Богачев, — кроме Самбурского. По версии следствия, руководству МУГИСО через посредников были переданы взятки на общую сумму 31,5 млн руб. «за общее покровительство и содействие в выкупе по завышенной в несколько раз стоимости принадлежащего взяткодателю объекта недвижимости».