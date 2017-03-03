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10:09 (мск), источник: Nakanune.ru

В МУГИСО после увольнения Самбурского назначен новый замминистра

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев «принял кадровые решения, повышающие эффективность работы в сфере управления государственным имуществом Свердловской области», сообщили Накануне.RU в пресс-службе департамента информационной политики губернатора.

Так, указом губернатора региона заместителем главы МУГИСО назначен Сергей Сосновских.

Сосновских родился в 1981 году в Ирбите. Окончил Уральский государственный технический университет, позже — Уральскую государственную юридическую академию. В свое время возглавлял юридический отдел межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы в Ирбите. С 2008 года Сосновских работал в юридическом управлении правительства Свердловской области, с 2012 года занимал должность руководителя аппарата — начальника юридического управления правительства региона.

Сообщается, что в МУГИСО Сергей Сосновских будет курировать вопросы управления государственным имуществом, предприятиями, учреждениями. Контракт с ним рассчитан на один год — до 2 марта 2018 года.

Добавим, что Сосновских назначили вскоре после увольнения прошлого замглавы МУГИСО Александра Самбурского. Сообщалось, что причиной увольнения стало истечение сегодня срока действия его срочного служебного контракта. Самбурский работал в министерстве управления госимуществом с февраля 2014 года. В январе он был отстранен от должности из-за внутренней служебной проверки.

Напомним, весной прошлого года в отношении высокопоставленных чиновников МУГИСО было возбуждено уголовное дело, в рамках которого были задержаны министр Алексей Пьянков и все заместители — Константин Никаноров и Артем Богачев, — кроме Самбурского. По версии следствия, руководству МУГИСО через посредников были переданы взятки на общую сумму 31,5 млн руб. «за общее покровительство и содействие в выкупе по завышенной в несколько раз стоимости принадлежащего взяткодателю объекта недвижимости».

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