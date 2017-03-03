Мэр французского Кале запретила раздавать еду мигрантам

По данным издания, Наташа Бушар подписала постановление о запрете в четверг после визита в город министра внутренних дел Брюно Ле Ру.

Несмотря на снос лагеря в ноябре 2016 года, в Кале все равно находятся несколько сотен мигрантов, которые получают еду от местных организаций помощи.

Таким образом Бушар хочет избежать формирования новых «мест закрепления».

Как отмечает газета, глава французского МВД поддержал эту инициативу мэра Кале. Юридически постановление обусловлено запретом на собрания людей в черте города.