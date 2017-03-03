Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дженнифер Лопез представила продолжение «Оттенков синего»
Украинский генерал предрек захват ополченцами всего Донбасса
Расследование ФБК о Медведеве прокомментировал ключевой персонаж
Китаянка родила тройняшек с интервалом в шесть дней
Мелания Трамп появилась перед Конгрессом в костюме за $10 тысяч
«Не люблю запреты»: изменилось ли отношение детей к курениюУ подростков узнали, влияет ли на них борьба взрослых с курением
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео)
Китаянка родила тройняшек с интервалом в шесть дней
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
"Он нагло стал кричать, что я виновата": Поргина об аварии
Медики о количестве спиртного в крови Поргиной
Какая одежда будет в моде этой весной (фото)
Эмма Уотсон появилась на обложке Vanity Fair
«У нас война с Россией»: заявление Савченко после визита в Донецк
«Не смог отойти от пирса»: СМИ о флагмане Киева
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
12Наступление на Мосул
10:05 (мск), источник: РИА Новости

Мэр французского Кале запретила раздавать еду мигрантам

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Мэр французского города Кале на севере Франции, где ранее располагался стихийный лагерь «джунгли», запретила раздавать еду мигрантам, сообщает газета Monde.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

По данным издания, Наташа Бушар подписала постановление о запрете в четверг после визита в город министра внутренних дел Брюно Ле Ру.

Несмотря на снос лагеря в ноябре 2016 года, в Кале все равно находятся несколько сотен мигрантов, которые получают еду от местных организаций помощи.

Таким образом Бушар хочет избежать формирования новых «мест закрепления».

Как отмечает газета, глава французского МВД поддержал эту инициативу мэра Кале. Юридически постановление обусловлено запретом на собрания людей в черте города.

Комментарии
18
спринт лото
Толерантная гейропа повернулась к мигрантам задом. Чисто по гейски........А в политики так вообще репрессии, особенно в "свободной" Франции не стесняются.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Марк Саамов
В дополнение к этой мере необходимо ещё и ужесточить полицейский контроль и упечь за решётку (с последующей обязательной депортацией) особо буйных "беженцев". Иначе это рискует вылиться в криминальный разгул мигрантского зверья.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
вася полянский
так они ток попу друг другу лизать умеют профи! вот почему всё так плохо кругом...! блин весна хорошо храдустни 20 показываеть!)))
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Мэр Кале Наташа Бушар: хватит кормить нахлебников
08:42 (мск)© Ньюстюб
Зачем Молдавия отзывает посла из России
Генерал ВВС США заявил об инцидентах с самолетами НАТО и России
«Ъ»: в России может появиться единый регулятор алкоголя и табака
Боксер Поветкин отстранен от участия в боях и оштрафован
Банк России отозвал лицензию у Татфондбанка
Доллар поднялся до 59 рублей впервые с 9 февраля
Рособрнадзор приостановил лицензии четырех вузов
Спорт
Тренерский штаб сборной России не устраивает поведение Кокорина По словам главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, футболисты национальной команды должны соответствующе себя вести как на поле, так и вне его
Авто
Фото дня: инженеры завода разбили редкое авто за $100 000 Досадный случай произошел в английском городе Малверн, в котором проходил тест-драйв уникального автомобиля
Hi-Tech
10 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Вышел трейлер «Пиратов Карибского моря» с помолодевшим Деппом Премьера состоялась в эфире шоу Эллен ДеДженерес
Недвижимость
Эксперты: участки в Подмосковье подорожают в 20 раз
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
Названы районы Москвы с самыми дешевыми новостройками
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео) Певица выложила в соцсети ролик, на котором трехлетний Гарри Галкин кружится под музыку, как настоящий артист балета.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь