Принят проект Стратегии социально-экономического развития губернии
В основу проекта стратегии
В основу проекта стратегии
В четверг, 2 марта, губернатор Николай Меркушкин провёл первое заседание Совета по вопросам стратегического развития Самарской области, на котором был рассмотрен проект Стратегии
Представляя проект членам совета
Александр Кобенко выделил ряд проблем, которые являются сдерживающими факторами развития региона, среди которых административные барьеры для бизнеса, износ основных фондов производства, отсутствие современной транспортной инфраструктуры. Поэтому стратегия основывается не только на развитии трёх главных производственных кластеров Самарской области — аэрокосмического, автомобильного и нефтехимического, но и развитии малого и среднего бизнеса. Одна из главных задач — формирование экспортноориентированной экономики. Кроме того, область должна войти в топ-5
«Стратегическими целями
В ходе обсуждения проекта стратегии, председатель совета ректоров Самарской области Геннадий Котельников предложил серьезное внимание уделить в документе реализации политики импортозамещения, а депутат Государственной Думы РФ Евгений Серпер ставить в стратегии среднесрочные цели и шаг за шагом их реализовывать. Поддержав эти предложения Николай Меркушкин добавил, что в стратегии
«Перед областью стоит насущная задача: вернуть лидерские позиции как одного из сильнейших регионов страны по уровню
Члены совета рекомендовали к принятию проект стратегии