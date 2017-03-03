Принят проект Стратегии социально-экономического развития губернии

В четверг, 2 марта, губернатор Николай Меркушкин провёл первое заседание Совета по вопросам стратегического развития Самарской области, на котором был рассмотрен проект Стратегии социально-экономического развития губернии на период до 2030 года, сообщает региональное правительство.

Представляя проект членам совета вице-губернатор, министр экономического развития, инвестиций и торговли региона Александр Кобенко отметил, что стратегия — это «живой» документ и в ее основу положен анализ конкурентоспособности региона и результаты опроса населения на тему удовлетворенности качеством жизни. Проект определяет приоритеты, цели и задачи государственного управления социально-экономическим развитием Самарской области на долгосрочную перспективу.

Александр Кобенко выделил ряд проблем, которые являются сдерживающими факторами развития региона, среди которых административные барьеры для бизнеса, износ основных фондов производства, отсутствие современной транспортной инфраструктуры. Поэтому стратегия основывается не только на развитии трёх главных производственных кластеров Самарской области — аэрокосмического, автомобильного и нефтехимического, но и развитии малого и среднего бизнеса. Одна из главных задач — формирование экспортноориентированной экономики. Кроме того, область должна войти в топ-5 промышленно-развитых регионов страны и в топ-15 по уровню сельхозпроизводства.

«Стратегическими целями социально-экономического развития Самарской области были определены три взаимообеспечивающих вектора — улучшение качества жизни населения, рост конкурентоспособности экономики и повышение эффективности деятельности региональных органов власти», — сказал Александр Кобенко.

В ходе обсуждения проекта стратегии, председатель совета ректоров Самарской области Геннадий Котельников предложил серьезное внимание уделить в документе реализации политики импортозамещения, а депутат Государственной Думы РФ Евгений Серпер ставить в стратегии среднесрочные цели и шаг за шагом их реализовывать. Поддержав эти предложения Николай Меркушкин добавил, что в стратегии социально-экономического развития Самарской области были проработаны механизмы развития вузов региона и поддержки талантливой молодежи. Губернатор подчеркнул, что только благодаря мощным вузам Самарская область сможет стать инновационным регионом.

«Перед областью стоит насущная задача: вернуть лидерские позиции как одного из сильнейших регионов страны по уровню социально-экономического развития, повысить инвестиционную привлекательность. Требуется коренная модернизация и реиндустриализация экономики региона. Только конкурентоспособная экономика может обеспечить высокое качество жизни наших сограждан. И только сильная власть в едином, сплоченном обществе способна создать условия для решения этих задач», — сказал Николай Меркушкин,