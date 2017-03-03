Правительство Японии предоставит Молдове более 400 тыс. долларов

Как сообщает «ИНФОТАГ», подписание шести контрактов, отобранных для реализации Министерством иностранных дел Японии, состоялось в Кишиневе в четверг.

С помощью Японии будут реализованы следующие проекты: по модернизации медицинского оборудования Бричанской районной больницы (грант $80 тыс.); лаборатории аллергологии и иммунологии Государственного медицинского университета им. Николая Тестемицану ($83 тыс.); Института кардиологии ($82,6 тыс.); муниципальной клинической больницы Святого архангела Михаила ($82,3 тыс.); системы отопления лицея им. Тудора Занета в селе Конгаз ($73,5 тыс.); системы канализации в селе Гидигич ($42,8 тыс.).

Программа «Кусаноне» реализуется в Молдове с 2008 г. и с тех пор правительство Японии профинансировало в ее рамках 38 проектов на $3,3 млн., в основном в области публичного здоровья и образования.