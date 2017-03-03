Ирина Ясырева покинет пост замминистра культуры Прикамья

Информацию РБК Пермь подтвердили сразу несколько источников в администрации губернатора региона. Сейчас замминистра официально находится в отпуске.

Как рассказала РБК Пермь И. Ясырева, ей поступило уведомление о сокращении с 1 мая 2017 года. Замминистра не исключает возможность того, что ее работа в минкульте будет продолжена на другой должности. «За этот период времени, я думаю, могут поступить предложения, которые я буду рассматривать», — отметила И. Ясырева.



Кроме того, по собственной информации РБК Пермь, на руководящую должность в краевом минкульте может вернуться Вероника Дукаревич. Дозвониться до нее не удалось. В краевой администрации информацию не подтверждают.



И. Ясырева работала замминистра культуры края, когда министерством руководил Игорь Гладнев. После, проведенной экс-губернаторам административной реформы, в январе 2017 года ​исполняющей обязанности министра культуры была назначена Галина Кокоулина.