Ирина Ясырева покинет пост замминистра культуры Прикамья
Заместитель министра культуры Пермского края Ирина Ясырева уходит из руководства минкульта.
Заместитель министра культуры Пермского края Ирина Ясырева уходит из руководства минкульта.
Информацию РБК Пермь подтвердили сразу несколько источников в администрации губернатора региона. Сейчас замминистра официально находится в отпуске.
Как рассказала РБК Пермь И. Ясырева, ей поступило уведомление о сокращении с 1 мая 2017 года. Замминистра не исключает возможность того, что ее работа в минкульте будет продолжена на другой должности. «За этот период времени, я думаю, могут поступить предложения, которые я буду рассматривать», — отметила И. Ясырева.
Кроме того, по собственной информации РБК Пермь, на руководящую должность в краевом минкульте может вернуться Вероника Дукаревич. Дозвониться до нее не удалось. В краевой администрации информацию не подтверждают.
И. Ясырева работала замминистра культуры края, когда министерством руководил Игорь Гладнев. После, проведенной