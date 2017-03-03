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10:47 (мск), источник: Коммерсантъ

Краевые власти не обсуждают замену министра здравоохранения

Вопрос по замене министра здравоохранения края пока не обсуждается, сообщила «Ъ» пресс-секретарь врио губернатора Дария Левченко.

Ранее ряд пермских СМИ сообщили о якобы готовящейся отставке действующего министра Вадима Плотникова.

Собеседник, близкий к краевому правительству, сообщил «Ъ», что такие слухи действительно циркулировали. Их появление собеседник связал с попытками представителями пермских элит навязать новому губернатору своего кандидата на этот пост.

Так, по одной из версий, в качестве кандидат на пост министра предлагается бывший функционер краевого Минздрава, ныне работающий в Минздраве РФ Михаил Мальцев.

Еще один называемый кандидат — экс-министр Анастасия Крутень.

По данным собеседника «Ъ», господин Решетников склоняется к тому, что бы оставить господина Плотникова на посту до конца лета. Вадим Плотников был назначен министров здравоохранения края около месяца назад, до этого он исполнял обязанности министра.

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