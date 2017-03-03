Краевые власти не обсуждают замену министра здравоохранения
Вопрос по замене министра здравоохранения края пока не обсуждается, сообщила «Ъ»
Вопрос по замене министра здравоохранения края пока не обсуждается, сообщила «Ъ»
Ранее ряд пермских СМИ сообщили о якобы готовящейся отставке действующего министра Вадима Плотникова.
Собеседник, близкий к краевому правительству, сообщил «Ъ», что такие слухи действительно циркулировали. Их появление собеседник связал с попытками представителями пермских элит навязать новому губернатору своего кандидата на этот пост.
Так, по одной из версий, в качестве кандидат на пост министра предлагается бывший функционер краевого Минздрава, ныне работающий в Минздраве РФ Михаил Мальцев.
Еще один называемый кандидат —
По данным собеседника «Ъ», господин Решетников склоняется к тому, что бы оставить господина Плотникова на посту до конца лета. Вадим Плотников был назначен министров здравоохранения края около месяца назад, до этого он исполнял обязанности министра.