Краевые власти не обсуждают замену министра здравоохранения

Ранее ряд пермских СМИ сообщили о якобы готовящейся отставке действующего министра Вадима Плотникова.

Собеседник, близкий к краевому правительству, сообщил «Ъ», что такие слухи действительно циркулировали. Их появление собеседник связал с попытками представителями пермских элит навязать новому губернатору своего кандидата на этот пост.

Так, по одной из версий, в качестве кандидат на пост министра предлагается бывший функционер краевого Минздрава, ныне работающий в Минздраве РФ Михаил Мальцев.

Еще один называемый кандидат — экс-министр Анастасия Крутень.

По данным собеседника «Ъ», господин Решетников склоняется к тому, что бы оставить господина Плотникова на посту до конца лета. Вадим Плотников был назначен министров здравоохранения края около месяца назад, до этого он исполнял обязанности министра.