Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дженнифер Лопез представила продолжение «Оттенков синего»
Украинский генерал предрек захват ополченцами всего Донбасса
Опубликованы новые данные о Хмуром и «сбившем MH17 «Буке»
В России набирает популярность нoвый вид мошенничествa
Пара из России за 55 дней доехала на поезде из Москвы до Бангкока
«Не люблю запреты»: изменилось ли отношение детей к курениюУ подростков узнали, влияет ли на них борьба взрослых с курением
Валерий Меладзе исполнил мечту тяжело больной девочки
Собаки и двухлетние дети оказались одинаково умными
Где искать доступное жилье с московской «пропиской»
Как правильно расставить мебель в гостиной
«Исчезнет через 60 дней»: Захарченко предрек гибель Украины
"Нагло кричал, что я виновата": Поргина об аварии
Пара из России за 55 дней доехала на поезде из Москвы до Бангкока
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
«У нас война с Россией»: заявление Савченко после визита в Донецк
«Не смог отойти от пирса»: СМИ о флагмане Киева
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
12Наступление на Мосул
10:34 (мск), источник: АиФ Омск

Вячеслав Двораковский в прямом эфире расскажет о предстоящем паводке

Мэр примет участие в программе «Наш Омск».

Вячеслав Двораковский в прямом эфире расскажет о предстоящем паводке. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

4 марта телезрители смогут задать свои вопросы градоначальнику в рамках эфира программы «Наш Омск», которую будут транслировать по телеканалу «Россия-1″ в 9.25. Мэр города ответит на вопросы: “Что делается для развития муниципального транспорта?” “Когда в городе начнется большой ремонт дорог?” Будут ли в этом году вкладываться средства в асфальтирование межквартальных проездов, пешеходных дорожек и придомовых территорий?» и другие.

Задать свои вопросы мэру желающие смогут по телефонам: 65−98−28, 65−05−00.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сибиряк удивил суд. Водитель съел талон о наличии в крови алкоголя
Генерал ВВС США заявил об инцидентах с самолетами НАТО и России
«Ъ»: в России может появиться единый регулятор алкоголя и табака
Боксер Поветкин отстранен от участия в боях и оштрафован
Банк России отозвал лицензию у Татфондбанка
Доллар поднялся до 59 рублей впервые с 9 февраля
Рособрнадзор приостановил лицензии четырех вузов
Мэр французского Кале запретила раздавать еду мигрантам
Спорт
Тренерский штаб сборной России не устраивает поведение Кокорина По словам главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, футболисты национальной команды должны соответствующе себя вести как на поле, так и вне его
Авто
Фото дня: инженеры завода разбили редкое авто за $100 000 Досадный случай произошел в английском городе Малверн, в котором проходил тест-драйв уникального автомобиля
Hi-Tech
10 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Вышел трейлер «Пиратов Карибского моря» с помолодевшим Деппом Премьера состоялась в эфире шоу Эллен ДеДженерес
Недвижимость
Как правильно расставить мебель в гостиной
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
Программу маткапитала продлят на пять лет
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео) Певица выложила в соцсети ролик, на котором трехлетний Гарри Галкин кружится под музыку, как настоящий артист балета.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь