Вячеслав Двораковский в прямом эфире расскажет о предстоящем паводке. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

4 марта телезрители смогут задать свои вопросы градоначальнику в рамках эфира программы «Наш Омск», которую будут транслировать по телеканалу «Россия-1″ в 9.25. Мэр города ответит на вопросы: “Что делается для развития муниципального транспорта?” “Когда в городе начнется большой ремонт дорог?” Будут ли в этом году вкладываться средства в асфальтирование межквартальных проездов, пешеходных дорожек и придомовых территорий?» и другие.

Задать свои вопросы мэру желающие смогут по телефонам: 65−98−28, 65−05−00.