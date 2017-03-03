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10:46 (мск), источник: Tengrinews

Сагадиев объяснил появление на ЕНТ вопросов про Баян Есентаеву и Нуртаса Адамбаева

По словам министра, эти вопросы заданы пока на пробном тестировании и созданы для упражнения абитуриентов.

Источник: Tengrinews

Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев прокомментировал появление вопросов про Баян Есентаеву, Нуртаса Адамбаева и Ермека Турсунова на ЕНТ, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Эти вопросы касаются людей, которых они знают. Например того же Головкина, того же Винокурова. В этом ничего нет плохого. Может быть с Баян Есентаевой. Я сам этого вопроса не видел, возможно стоит увидеть. В целом вопросы об олимпийских чемпионах Казахстана, вопросы об именитых писателях, художников, ныне знаменитых певцов. Я думаю, в плане критического чтения могут присутствовать как минимум на пробных экзаменах», — заявил Ерлан Сагадиев в кулуарах Парламента.

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Ерлан Сагадиев сказал, что еще не знает, будут ли подобные вопросы на самом ЕНТ: «Когда еще дойдет до настоящих вопросов, мы там посмотрим, посоветуемся», — отметил он.

По словам министра, эти вопросы заданы пока на пробном тестировании и созданы для упражнения абитуриентов. Тексты, по его словам, взяты из газет, журналов и телевидения.

«Вы же пишете про Баян Есентаеву? Зачем пишете? Тексты взяты с сайтов, газет. Вопрос звучит: прочитайте текст и ответьте на вопросы. Если вы пишете, то почему мы не можем взять? — обратился Ерлан Сагадиев к журналистам. — Если посмотреть на сайты, то 20 процентов текстов связаны с Баян Есентаевой. Мы берем тексты, которые сейчас находятся в обращении. Даем студентам, они читают их и отвечают на вопросы. Таким образом они готовятся к ЕНТ, к критическому чтению. Когда абитуриент приходит сдавать ЕНТ, он не знает, какой текст попадется. Может будет про историю, может про Винокурова, может про культуру», — отметил министр.

Задания Единого национального тестирования опубликовали в республиканской газете. В одном из них авторы использовали интервью казахстанского режиссера Ермека Турсунова. Речь в нем шла о Есентаевой и Адамбаеве. А к интервью прилагались вопросы. Многих возмутил такой подход к образованию. Общественность посчитала, что дети должны знать школьную программу, а не изучать биографии казахстанских звезд.

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