Лучших чиновников Иркутской области назвали бизнесмены
Предприниматели Приангарья рассказали, каких чиновников они считают лучшими.
Предприниматели Приангарья рассказали, каких чиновников они считают лучшими.
В Иркутской области бизнесмены назвали лучших чиновников региона среди руководителей региональных управлений федеральных ведомств, региональной власти и органов местного самоуправления. Как сообщает 3 марта 2017 года
Названные чиновники, по мнению бизнеса, открыты для диалога, готовы оказать помощь при решении проблем, к ним без проблем можно попасть на личный приём при необходимости.
Сотрудники аппарата
Владислав Сухорученко всегда лично участвует в разрешении спорных вопросов. Он принимал участие в проекте «Бизнес и власть: откровенный разговор», который организован в регионе аппаратом
Администрация Свирска — одна из немногих в Иркутской области, на которую предприниматели жалуются крайне редко. Например, за прошлый год поступила лишь одна жалоба. В то время как на администрации других городов зафиксировано по несколько десятков жалоб, как индивидуальных, так и коллективных.