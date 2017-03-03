Собянин увеличил предельный возраст для госслужащих до 65 лет
Сейчас предельный возраст для чиновников составляет 60 лет.
Сейчас предельный возраст для чиновников составляет 60 лет.
Сергей Собянин подписал закон об увеличении предельного возраста для госслужащих до 65 лет. Соответствующий документ размещен на сайте мэра и правительства Москвы.
Сейчас предельный возраст для чиновников составляет 60 лет. В документе также прописано постепенное увеличение стажа госслужбы и муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет. Этот показатель будет увеличиваться каждый год на шесть месяцев — от 15,5 до 20 лет.
Также будет постепенно расти возраст, по достижении которого назначается страховая пенсия по старости в период замещения государственных и муниципальных должностей. Ежегодно показатель будет увеличиваться на полгода с 60,5 до 65 лет у мужчин и с 55,5 до 63 лет у женщин. Сейчас он составляет 60 лет у мужчин и 55 лет у женщин.