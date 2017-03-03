Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу
Украинский генерал предрек захват ополченцами всего Донбасса
В Белоруссии ответили на слова Литвы о подготовке России к войне
Китаянка родила тройняшек с интервалом в шесть дней
Какая одежда будет в моде этой весной (фото)
«Не люблю запреты»: изменилось ли отношение детей к курениюУ подростков узнали, влияет ли на них борьба взрослых с курением
Имя для ребенка, рожденного весной: 12 вариантов
Валерий Меладзе исполнил мечту тяжело больной девочки
Москвичей из пятиэтажек переселят в просторное жилье
Как оштрафовать застройщика за срыв сроков стройки
"Отправил 2 самолета с деньгами": Олейник о бегстве Порошенко
СМИ: Путин получил неожиданный подарок в Киргизии
Мелания Трамп появилась перед Конгрессом в костюме за $10 тысяч
Татьяна Навка показала свою маму (фото)
"День Рождения любимой девочки": Гузеева показала невесту сына
«У нас война с РФ»: Савченко после визита в Донецк
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
8На Сицилии извергается вулкан Этна
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
11:56 (мск), источник: m24.ru

Собянин увеличил предельный возраст для госслужащих до 65 лет

Сейчас предельный возраст для чиновников составляет 60 лет.

Сергей Собянин подписал закон об увеличении предельного возраста для госслужащих до 65 лет. Соответствующий документ размещен на сайте мэра и правительства Москвы.

Сейчас предельный возраст для чиновников составляет 60 лет. В документе также прописано постепенное увеличение стажа госслужбы и муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет. Этот показатель будет увеличиваться каждый год на шесть месяцев — от 15,5 до 20 лет.

Также будет постепенно расти возраст, по достижении которого назначается страховая пенсия по старости в период замещения государственных и муниципальных должностей. Ежегодно показатель будет увеличиваться на полгода с 60,5 до 65 лет у мужчин и с 55,5 до 63 лет у женщин. Сейчас он составляет 60 лет у мужчин и 55 лет у женщин.

Комментарии
1
Nikolay -
надо увеличить до бессрочно
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Археологи законсервировали фрагменты древнейшей улицы Москвы
Захарова пошутила об «опасности» общения с дипломатами из России
«Ъ»: в России может появиться единый регулятор алкоголя и табака
Боксер Поветкин отстранен от участия в боях и оштрафован
Банк России отозвал лицензию у Татфондбанка
Рособрнадзор приостановил лицензии четырех вузов
Депутаты предложили признать Назарбаева незыблемой ценностью
Ле Пен сравнила евро с живым трупом
Спорт
Русский витязь остался без перчаток Российский боксер Александр Поветкин отстранен Всемирным боксерским советом (WBC) на неопределенный срок, а также обязан выплатить штраф в размере $250 тыс
Авто
Фото дня: инженеры завода разбили редкое авто за $100 000 Досадный случай произошел в английском городе Малверн, в котором проходил тест-драйв уникального автомобиля
Hi-Tech
10 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу Звезда сериала «Воронины» не сдержала слез в прямом эфире, рассказывая о своих юношеских мечтах и нынешних неудачах
Недвижимость
Эксперты: участки в Подмосковье подорожают в 20 раз
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
Названы районы Москвы с самыми дешевыми новостройками
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео) Певица выложила в соцсети ролик, на котором трехлетний Гарри Галкин кружится под музыку, как настоящий артист балета.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь